PONTIANAK POST – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Mercure Pontianak City Center dan ibis Pontianak City Center. Kedua hotel yang berada di bawah naungan jaringan perhotelan Accor ini berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Pajak Award 2026 yang diselenggarakan pada Jumat, 13 November 2026, di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi kedua hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, khususnya di sektor jasa perhotelan. Selain itu, penghargaan ini juga mencerminkan dukungan terhadap penerapan sistem administrasi dan pengawasan pajak yang transparan serta akuntabel.

Adapun tiga penghargaan yang berhasil diraih, yakni:

Advertisement Mercure Pontianak City Center – Terbaik 1 I PBJT Perhotelan Bintang 4. ibis Pontianak City Center – Terbaik 1 I PBJT Hotel dan Penginapan Bintang 3. Mercure Pontianak City Center – Terbaik 3 | Wajib Pajak Jasa Perhotelan dengan Implementasi Online Tax and Monitoring.

Keberhasilan meraih tiga penghargaan sekaligus menjadi pencapaian tersendiri bagi Mercure dan ibis Pontianak City Center. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen kedua hotel dalam menjalankan operasional bisnis yang mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, serta tanggung jawab sebagai pelaku industri perhotelan di Kota Pontianak.

Pencapaian tersebut juga mencerminkan pentingnya sinergi antara sektor industri perhotelan dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang tertib dan bertanggung jawab.

Advertisement Manajemen Mercure dan ibis Pontianak City Center turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar profesionalisme, tata kelola perusahaan, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri pariwisata dan perhotelan di Kalimantan Barat.

Tiga penghargaan, satu komitmen: terus bertumbuh, memberikan kontribusi, dan menjadi bagian dari kemajuan Kota Pontianak.

Tentang Mercure dan ibis Pontianak City Center

Mercure Pontianak City Center dan ibis Pontianak City Center merupakan bagian dari jaringan perhotelan Accor yang berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.