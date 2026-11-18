PONTIANAK POST – Berlari menyusuri jalan-jalan utama Pontianak sambil berkesempatan membawa pulang satu unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Hybrid Lux. Tawaran itu hadir lewat Run The City by Grand Filano, lari 5K yang digelar Yamaha pada Minggu, 6 Desember 2026 di Aneka Pavilion, Pontianak.

Mengusung tema "Run The City", acara ini mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk berolahraga bersama sambil menikmati kota dari sudut yang berbeda. Acara ini diperkirakan diikuti sekitar 500 peserta. Start dijadwalkan pada pagi hari.

Rute 5K dimulai dari Aneka Pavilion, melewati Jl. Sultan Abdurrahman, Jl. M. Sohor, Jl. Sutoyo, dan Jl. Ahmad Yani 1, kemudian kembali melalui Jl. Sultan Abdurrahman menuju garis finis di Aneka Pavilion.

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Hadiah utama acara ini adalah satu unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Hybrid Lux. Seluruh peserta yang terdaftar berkesempatan memenangkannya melalui undian yang dilakukan langsung di lokasi acara.

Biaya pendaftaran Rp170.000 per peserta, sudah termasuk race pack, di antaranya jersey lari. Pendaftaran dibuka melalui http://tiny.cc/RunTheCity5KPontianak hingga 20 November 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Informasi lengkap dapat dilihat melalui Instagram @yamaha_kalbar.

Advertisement Grand Filano Hybrid ditenagai mesin 4-langkah SOHC berpendingin udara dengan kapasitas 124,86 cc dan rasio kompresi 11,0 : 1, yang menghasilkan daya maksimum 6,1 kW pada 6.500 rpm dan torsi maksimum 10,4 Nm pada 5.000 rpm. Mesin ini menggunakan teknologi Blue Core Hybrid, sistem bahan bakar injeksi, dan transmisi otomatis V-Belt. Teknologi tersebut mengusung tiga nilai: andal, ramah lingkungan, dan lebih bertenaga.

Varian Hybrid Lux yang menjadi hadiah utama dilengkapi Smart Key System, lampu depan dan belakang LED, soket USB untuk mengisi daya ponsel, Smart Front Refuel untuk pengisian bahan bakar dari bagian depan, serta bagasi berkapasitas 27 liter dengan lampu LED. Jok premium dengan bordir menambah kesan elegan.

Dari sisi dimensi, Grand Filano Hybrid berukuran 1.820 x 685 x 1.155 mm dengan jarak sumbu roda 1.280 mm, jarak terendah ke tanah 125 mm, tinggi tempat duduk 790 mm, dan berat isi 100 kg. Rangkanya bertipe underbone dengan suspensi teleskopik di depan dan unit swing di belakang, ban tubeless 110/70-12 di kedua roda, serta rem cakram depan dan tromol belakang. Kapasitas tangki bahan bakarnya 4,4 liter.