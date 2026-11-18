PONTIANAK POST – Epson, pemimpin global dalam teknologi pencetakan, kembali memperkuat lini produk unggulannya melalui peluncuran tiga model printer EcoTank generasi terbaru, yakni L3311, L3351, dan L5391, pada Rabu (18/11).

Hadir sebagai penyempurnaan dari seri pendahulunya, rangkaian perangkat mutakhir ini menawarkan desain yang jauh lebih ringkas, peningkatan kemudahan pengoperasian, serta beragam fitur cerdas yang dirancang khusus guna mendongkrak produktivitas di rumah maupun sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Seiring tingginya intensitas pencetakan untuk menunjang aktivitas bekerja, belajar, dan operasional bisnis sehari-hari, pengguna kini membutuhkan solusi cetak yang tidak hanya hemat biaya operasional, tetapi juga tangguh untuk pemakaian jangka panjang. Berbekal rekam jejak kesuksesan lebih dari 100 juta unit printer EcoTank yang telah terjual di seluruh dunia, Epson terus berinovasi menghadirkan pengalaman mencetak yang semakin praktis, efisien, serta relevan dengan gaya kerja modern.

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Generasi terbaru EcoTank membawa sejumlah pembaruan signifikan dibandingkan pendahulunya, mulai dari dimensi bodi yang lebih ramping hingga 20% lebih kecil, sistem pengisian ulang tinta yang kian bebas repot, hingga dukungan konektivitas nirkabel yang semakin fleksibel. Seluruh peningkatan tersebut dirancang secara presisi untuk memberikan kenyamanan maksimal sekaligus membantu pengguna mengoptimalkan efisiensi waktu maupun anggaran operasional.

Desain Lebih Ringkas, Pengisian Tinta Lebih Praktis

Advertisement Salah satu daya tarik utama pada lini EcoTank terbaru terletak pada tampilan bodinya yang semakin modern dan hemat ruang. Berkat integrasi tangki tinta langsung ke dalam struktur bodi printer, perangkat ini tampil jauh lebih menyatu dan ringkas dengan ukuran hingga 20% lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga sangat ideal ditempatkan di meja kerja rumahan maupun ruang kantor dengan luas terbatas.

Kemudahan pengguna juga semakin dimanjakan melalui penyempurnaan akses pengisian tinta yang dilengkapi sistem tangki berkode warna dan mulut botol khusus sesuai masing-masing warna. Inovasi mekanisme pengisian ini membuat proses isi ulang tinta menjadi sangat intuitif, cepat, serta meminimalkan risiko tumpahan.

Selain itu, Epson turut menyematkan desain penyangga kertas yang lebih panjang dan baki keluaran yang diperluas guna mencegah kertas tertekuk sekaligus menjamin kelancaran penarikan kertas selama proses cetak berlangsung.

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Kapasitas Cetak Tinggi dan Daya Tahan untuk Penggunaan Jangka Panjang

Untuk mengakomodasi kebutuhan cetak bervolume tinggi tanpa rasa khawatir, rangkaian EcoTank terbaru dibekali botol tinta dye CMYK berkapasitas 65 ml. Dalam satu kali pengisian penuh, tinta hitamnya sanggup mencetak hingga 4.700 halaman, sementara tinta warnanya mampu menghasilkan hingga 7.500 halaman, sehingga sangat ekonomis untuk mencetak dokumen harian maupun materi visual berwarna.

Dari sisi keandalan perangkat keras, jajaran printer ini dirancang tangguh untuk mendukung pencetakan hingga 50.000 halaman dalam masa garansi, termasuk cakupan perlindungan untuk komponen printhead. Epson juga melengkapinya dengan Maintenance Box yang dapat diganti secara mandiri oleh pengguna guna memangkas waktu henti operasional, serta fitur Semi-Automatic Print Adjustment yang menjaga keselarasan dan kalibrasi warna tetap konsisten pada setiap lembar cetakan.

Konektivitas Lebih Praktis untuk Mendukung Produktivitas

Menjawab kebutuhan mobilitas tinggi di era digital, generasi terbaru EcoTank hadir dengan dukungan konektivitas yang semakin serbaguna. Model L3351 dan L5391 telah terintegrasi penuh dengan aplikasi Epson Smart Panel yang memudahkan pengguna mengatur perangkat, memantau status tinta, memindai beberapa halaman menjadi satu file PDF, hingga menyunting dokumen langsung dari layar ponsel pintar.