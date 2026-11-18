PONTIANAK POST – Epson kembali memperkuat lini printer EcoTank dengan menghadirkan tiga model generasi terbaru, yakni L3311, L3351, dan L5391. Ketiga printer ini menawarkan desain lebih ringkas, kemudahan pengisian tinta, serta peningkatan konektivitas untuk mendukung kebutuhan rumah tangga hingga usaha kecil dan menengah (UKM).

Peluncuran yang diumumkan pada 18 November 2026 ini menjadi penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Epson menghadirkan sejumlah pembaruan, mulai dari desain bodi yang lebih ringkas hingga 20 persen, sistem pengisian tinta yang lebih praktis, serta fitur konektivitas untuk menunjang produktivitas pengguna.

Pengembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pencetakan untuk aktivitas bekerja, belajar, dan menjalankan bisnis. Epson juga mencatat lebih dari 100 juta unit printer EcoTank telah terjual secara global.

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Desain Lebih Ringkas dan Hemat Tinta

Salah satu pembaruan pada generasi terbaru EcoTank adalah desain yang lebih modern dengan sistem tangki tinta terintegrasi ke dalam bodi printer. Desain tersebut membuat perangkat lebih menyatu dan tidak memakan banyak ruang sehingga cocok ditempatkan di lingkungan kerja maupun rumah.

Advertisement Dibandingkan model sebelumnya, ukuran printer terbaru ini diklaim hingga 20 persen lebih ringkas. Epson juga menyempurnakan akses pengisian tinta melalui sistem tangki berkode warna dan lubang pengisian khusus yang sesuai dengan botol tinta masing-masing.

Pembaruan tersebut membuat proses pengisian lebih praktis dan membantu meminimalkan risiko tumpahan tinta.

Selain itu, desain penyangga kertas yang lebih panjang dan baki yang diperluas membantu mengurangi risiko kertas tertekuk serta memastikan proses penarikan kertas berjalan lebih stabil.

Dari sisi kapasitas, EcoTank generasi terbaru menggunakan botol tinta dye CMYK berkapasitas 65 ml. Dalam satu kali pengisian, tinta hitam mampu menghasilkan hingga 4.700 halaman, sedangkan tinta warna mampu mencetak hingga 7.500 halaman.

Kapasitas tersebut memungkinkan pengguna mencetak berbagai kebutuhan dokumen sehari-hari maupun foto berwarna dengan biaya operasional lebih efisien.

Printer dalam rangkaian ini juga dirancang untuk mendukung pencetakan hingga 50.000 halaman dalam masa garansi, termasuk printhead. Epson turut menyematkan Maintenance Box yang dapat diganti sehingga pengguna bisa melakukan perawatan secara mandiri dan membantu mengurangi waktu henti operasional.