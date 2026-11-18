Mengapa Perjalanan Bus Malam Antarkota Tetap Diminati untuk Perjalanan Jarak Jauh?

PONTIANAK POST - Bus malam antarkota tetap menjadi pilihan perjalanan darat jarak jauh di Jawa dan Bali. Selama libur Imlek pada 13–17 Februari 2026, DAMRI mengoperasikan 1.490 keberangkatan AKAP dengan 50.249 kursi. Operator swasta juga terus menambah armada sleeper dan double decker untuk melayani rute jarak jauh.

Kereta dan pesawat memang menawarkan waktu tempuh lebih singkat, tetapi faktor biaya, kenyamanan, dan kedekatan titik naik tetap menjadi pertimbangan. Saat memilih moda transportasi, Anda dapat membandingkan pilihan tiket bus dengan kebutuhan perjalanan. Lima alasan berikut menjelaskan daya tarik bus malam untuk perjalanan jarak jauh Anda.

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Anda bisa menghemat biaya penginapan karena bus malam berangkat pada sore atau malam hari dan tiba pada pagi hari. Anda dapat tidur selama perjalanan sehingga tidak perlu membayar sewa kamar untuk malam tersebut. Pola ini cocok apabila Anda ingin langsung beraktivitas sejak pagi setibanya di tujuan.

Jadwal keberangkatan sore juga memudahkan pekerja yang beraktivitas pada siang hari. Sebagai contoh, bus Juragan 99 Trans dari Bekasi berangkat pukul 18.00 dan langsung masuk tol menuju timur. Keberangkatan setelah jam kerja membuat Anda dapat melanjutkan perjalanan tanpa mengubah jadwal kegiatan siang hari.

Advertisement Tol Trans Jawa Memangkas Waktu

Anda dapat menempuh perjalanan antarkota lebih singkat berkat tersambungnya ruas Tol Trans Jawa. Rute Malang–Jakarta kini umumnya memakan waktu sekitar 12–14 jam melalui tol tersebut. Sebagai perbandingan, sebelum tol Malang dan Probolinggo tersambung, rute Malang–Denpasar membutuhkan 10–12 jam termasuk antrean di Ketapang.

DAMRI membuka rute Jakarta–Yogyakarta via Tol Trans Jawa melewati Semarang, Salatiga, Boyolali, Solo, dan Klaten dengan tarif eksekutif mulai Rp225.000. Ketersediaan rute dan estimasi waktu tempuh yang lebih pasti membantu Anda menyusun jadwal perjalanan lebih terukur.

Kelas Sleeper Menambah Kenyamanan

Anda bisa beristirahat dalam posisi rebah sepanjang malam melalui layanan kelas sleeper. Juragan 99 Trans mengoperasikan bus double decker full sleeper berkapasitas 24 penumpang. Sementara itu, MTrans menyediakan pantry agar penumpang sleeper bisa menyeduh kopi dan teh sendiri selama perjalanan.

Kabin sleeper dilengkapi fasilitas yang mendekati kelas premium moda lain, meliputi sandaran lengan, televisi, meja portabel, dan colokan USB. Anda dapat tidur nyaman sekaligus memanfaatkan seluruh fasilitas kabin tersebut selama perjalanan.

Jaringan Titik Naik Luas

Anda dapat memulai keberangkatan dari berbagai titik naik di luar terminal pusat kota. PO Sumber Alam melayani keberangkatan dari Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Bandara Soekarno-Hatta. Pilihan titik tersebut memudahkan Anda yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta untuk naik bus dari lokasi terdekat.