PONTIANAK POST - Palembang menawarkan beragam pilihan kuliner, mulai dari asinan, mi ayam, dan bakso hingga dimsum serta masakan Korea. Spot kuliner populer tersebar di Ilir Timur, Ilir Barat, dan Sukarami, dan sebagian besar tempat makannya buka setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Traveloka, penerbangan dari Jakarta ke Palembang memakan waktu sekitar satu jam. Waktu tempuh sesingkat itu membuat perjalanan saat weekend layak dicoba. Setelah memesan tiket pesawat jakarta palembang, Anda bisa menyusun rute kuliner untuk perjalanan dua hari.

Pola wisata kuliner akhir pekan juga dapat diterapkan di kota Sumatera lain, seperti Medan, dengan tiket pesawat batam medan. Untuk Palembang, lima tempat berikut buka pada akhir pekan dan memiliki ulasan positif, sehingga bisa menjadi pilihan untuk mencicipi beragam hidangan.

Advertisement 1. Asinan Nyonya Kim

Asinan Nyonya Kim adalah restoran di Ilir Timur I yang dikenal lewat asinan buahnya dan sering direkomendasikan. Alamatnya di Jalan Syakiakirti No. 2396C, 20 Ilir. Selain asinan, tersedia menu mi, pempek, dan nasi, sehingga Anda dapat memilih hidangan lain saat berkunjung.

Restoran ini buka setiap hari pukul 07.00–19.00 dan memiliki rating Google Maps 4,7 dari 442 ulasan. Jam buka tersebut mencakup Sabtu dan Minggu, tetapi restoran sudah tutup pukul 19.00, sehingga lebih cocok untuk sarapan atau makan siang daripada makan malam. Karena sudah buka sejak pukul 07.00, Anda bisa datang pada pagi hari untuk sarapan pempek sebelum mencicipi asinannya.

Advertisement 2. Mie Ayam Sari Rasa

Mie Ayam Sari Rasa adalah gerai mi ayam yang sudah beroperasi sejak 1970, sehingga usahanya telah berjalan lebih dari lima dekade. Gerai utamanya berada di Jalan T.P. Rustam Effendi No. 538, 17 Ilir.

Gerai ini buka setiap hari sekitar pukul 07.30–17.00, tutup lebih awal daripada tempat lain dalam daftar ini, sehingga sebaiknya Anda datang pada pagi atau siang hari. Estimasi harga makanan berkisar Rp25.000–Rp50.000 per orang, dengan rating 4,5 dari 238 ulasan. Jika ingin makan sambil berbelanja, tersedia gerai lain di Palembang Indah Mall.

3. Bakso Tito Kebun Bunga

Bakso Tito di Kebun Bunga, Sukarami, dikenal lewat tekstur baksonya. Gerai ini sering direkomendasikan di TikTok pada Oktober 2026. Rating Google Maps-nya 4,6 dari 2.305 ulasan, jumlah ulasan terbanyak di antara tempat dalam daftar ini yang mencantumkan ulasan.

Bakso Tito buka setiap hari pukul 10.00–21.00 dengan estimasi harga Rp25.000–Rp50.000 per orang. Untuk menghindari antrean, datanglah di luar jam makan siang. Karena bukanya hingga pukul 21.00, Anda juga bisa makan di sore hari.

4. Al-Ahya Resto and Dimsum

Al-Ahya Resto and Dimsum berawal dari usaha dimsum gerobak sekitar 2019, lalu berkembang menjadi restoran dengan beberapa cabang. Salah satu cabang yang tercatat berada di Jalan Sukabangun II, Sukajaya, Sukarami.