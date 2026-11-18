PONTIANAK POST - Tebing Breksi berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kawasan ini merupakan bekas tambang batu breksi yang dibuka sebagai tempat wisata pada Mei 2015. Dinding tebing setinggi sekitar 30 meter tersebut dihiasi relief wayang. Di lokasi ini, Anda dapat menikmati panorama perbukitan sekaligus berfoto di depan pahatan batu artistik.

Apabila Anda mencari hotel murah di Jogja, kawasan Prambanan di dekat Tebing Breksi memiliki beragam pilihan. Memilih penginapan dekat Tebing Breksi memudahkan Anda menyusun jadwal kunjungan tanpa menghabiskan banyak waktu di jalan. Berikut tiga opsi hotel di jogja di sekitar Tebing Breksi yang layak Anda pertimbangkan.

1. Djiwanta Cottage by Balkondes Sambirejo

Advertisement Star Rating: Tanpa bintang

Review: 9,2/10 (dari 37 ulasan traveler di Traveloka)

Harga mulai dari: sekitar Rp450 ribuan per malam

Alamat: Kawasan Wisata Tebing Breksi, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Prambanan, Sleman, Yogyakarta

Djiwanta Cottage by Balkondes Sambirejo terletak di Kawasan Wisata Tebing Breksi, Desa Sambirejo, Prambanan. Jaraknya hanya 250 meter dari Breksi Cliff Park, sehingga Anda dapat berjalan kaki menuju area wisata. Hotel ini meraih rating 9,2/10 dari 37 ulasan traveler di Traveloka, dengan staf ramah serta suasana tenang sebagai aspek yang diapresiasi.

Hotel ini cocok bagi Anda yang berencana menginap beberapa malam. Mengutip informasi Traveloka, fasilitas penginapan meliputi sarapan, WiFi gratis, pemanas air atau ruangan, dan AC. Ketersediaan sarapan dan pendingin ruangan membantu Anda beristirahat nyenyak sebelum menjelajahi kawasan tebing. Harga kamar mulai dari sekitar Rp450 ribuan per malam. Harga belum termasuk pajak dan merupakan harga di hari biasa di luar musim liburan dan libur panjang.

Advertisement 2. Amaranta Prambanan Yogyakarta

Star Rating: 5 bintang

Review: 9,3/10 (dari 801 ulasan traveler di Traveloka)

Harga mulai dari: sekitar Rp1,1 jutaan per malam

Alamat: Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta

Amaranta Prambanan Yogyakarta berada di Jalan Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan. Lokasi ini berjarak 1,42 kilometer dari Breksi Cliff Park, sehingga memudahkan Anda menjangkau destinasi wisata di sekitar Prambanan. Hotel ini meraih rating 9,3/10 dari 801 ulasan traveler di Traveloka, dengan keramahan staf, kebersihan kamar, dan pemandangan sebagai nilai lebih. Hotel bintang lima ini cocok bagi Anda yang berlibur bersama keluarga dan anak.

Berdasarkan informasi Traveloka, fasilitas yang tercatat meliputi kolam renang, kolam renang anak, kids club, dan kamar keluarga. Area bermain anak serta kolam khusus memudahkan Anda menjaga kenyamanan buah hati selama menginap. Harga menginap mulai dari sekitar Rp1,1 jutaan per malam. Harga belum termasuk pajak dan merupakan harga di hari biasa di luar musim liburan dan libur panjang.

3. Sumberwatu Heritage Resort

Star Rating: 3 bintang

Review: 8,9/10 (dari 462 ulasan traveler di Traveloka)

Alamat: Dusun Sumberwatu, RT 02 RW 01, Sambirejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta

Sumberwatu Heritage Resort berlokasi di Dusun Sumberwatu, RT 02 RW 01, Sambirejo, Prambanan. Hotel ini berjarak hanya 37 meter dari Abhayagiri Restaurant di kawasan Sumberwatu, sehingga memudahkan Anda mencari tempat bersantap. Resor ini meraih rating 8,9/10 dari 462 ulasan traveler di Traveloka, dengan staf ramah, sajian sarapan, dan pemandangan indah sebagai poin yang diapresiasi. Penginapan ini cocok bagi Anda yang bepergian bersama keluarga dan anak.

Mengutip informasi Traveloka, fasilitas resor mencakup kolam renang, kolam renang anak, sarapan, dan restoran. Kehadiran restoran di dalam area penginapan membantu Anda menikmati hidangan lokal tanpa perlu berkendara jauh. Harga menginap mulai dari sekitar Rp850 ribuan per malam.

Tiga penginapan di Sambirejo, Prambanan tersebut menawarkan akses dekat menuju kawasan wisata Tebing Breksi. Sebelum memesan, Anda sebaiknya membandingkan jarak, fasilitas, serta ketersediaan kamar sesuai rencana perjalanan.

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