PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat (Kalbar) mempertemukan sejumlah komunitas sepeda motor Honda melalui kegiatan Speed Rush. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antarkomunitas tanpa membedakan jenis maupun kelompok sepeda motor yang digunakan.

Speed Rush menghadirkan suasana pertemuan yang terbuka bagi para anggota komunitas Honda. Mereka memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memperluas pertemanan dengan anggota komunitas lainnya.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor Kalbar mendorong terbentuknya hubungan yang lebih erat di antara komunitas Honda. Kebersamaan tidak hanya dibangun dalam kelompok masing-masing, tetapi juga melalui pertemuan lintas komunitas.

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Manager Marketing Astra Motor Kalbar, Chrystian David mengatakan, Speed Rush menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mempererat hubungan dengan komunitas dan masyarakat.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi anggota komunitas untuk saling mengenal dan membangun persaudaraan.

Advertisement "Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa komunitas Honda adalah keluarga besar yang selalu terbuka untuk siapa saja. Tidak harus berasal dari komunitas yang sama untuk bisa berkumpul dan bersenang-senang bersama. Justru melalui momen seperti inilah kita bisa saling mengenal, menambah teman, dan memperkuat persaudaraan," ujarnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi, Speed Rush juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan jajaran skutik Honda. Produk yang diperkenalkan meliputi Honda Vario 160, Honda Vario dengan semangat baru melalui Vario EVO, serta Honda Vario 125 Street.

Ketiga model tersebut menyasar karakter dan kebutuhan konsumen yang berbeda. Honda Vario 160 mengusung tampilan sporty dan berkelas, sedangkan Vario 125 Street hadir dengan desain lebih ekspresif untuk konsumen muda.

Dalam kegiatan tersebut, Astra Motor Kalbar juga menawarkan program promo pembelian sepeda motor Honda. Salah satunya melalui program Vario 125 Street Attack untuk pembelian All New Honda Vario 125 Street.

Program tersebut menawarkan potongan harga hingga Rp2,25 juta, uang muka mulai Rp800 ribu, dan angsuran mulai Rp1,2 juta. Konsumen juga berkesempatan memperoleh gratis magnetic tumbler.