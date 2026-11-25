PONTIANAK POST – Distribusi, dan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Mempawah. Persoalan yang dibahas dalam Dialog Publik Sinergi Pengawasan BBM Subsidi Tepat Sasaran, Rabu (25/11) itu meliputi antrean kendaraan yang diduga mengisi berulang, penyaluran yang belum tepat sasaran, serta tingginya harga solar di tingkat pengecer.

Kegiatan yang diinisiasi Solidaritas Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (Simpel) itu mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membahas solusi distribusi BBM subsidi. Ketua SIMPEL, Abdurrahman mengatakan, pengawasan BBM subsidi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

"BBM subsidi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan sektor transportasi. Karena itu, kami berharap melalui dialog ini ada komunikasi dan langkah nyata untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.

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Ketua Pembina Simpel, Susanto mengatakan, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga penyalurannya. "Kami sangat mengapresiasi adanya tim pengawasan distribusi BBM di Mempawah. Namun, pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan mendapatkan haknya, sementara pihak-pihak tertentu justru mengambil keuntungan," ungkapnya.

Wakapolres Mempawah, Kompol Reynaldi Guzel mengatakan, penyalahgunaan BBM subsidi masih terjadi di berbagai wilayah. Menurutnya, penanganan masalah itu membutuhkan sinergi seluruh pihak. "Kami sepakat bahwa kegiatan seperti ini jangan hanya menjadi seremonial. Namun, dalam penegakan hukum juga ada prosedur yang harus dipenuhi. Setiap laporan masyarakat tetap akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Advertisement Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah telah mengevaluasi distribusi BBM selama sekitar empat bulan. Salah satu perhatian utama ialah dugaan pengisian Solar subsidi berulang oleh kendaraan yang sama di SPBU.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai BBM subsidi hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkannya. Kami juga mendorong adanya pengaturan harga BBM di tingkat pengecer agar lebih tertib, dan tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.

Perwakilan Tim Satgas Pengawasan Distribusi BBM Kabupaten Mempawah, Rustanto mengatakan, pihaknya akan mendalami pengaturan harga BBM di tingkat pengecer. Persoalan harga Solar di tingkat pengecer menjadi salah satu perhatian dalam upaya penataan distribusi BBM subsidi.

"Persoalan HET pengecer ini akan menjadi perhatian, dan akan kami koordinasikan dengan instansi terkait. Pengawasan juga mencakup prinsip tepat sasaran, tepat volume, tepat pengguna, dan tepat peruntukan," jelasnya.

Dialog tersebut menghasilkan sejumlah perhatian bersama, yakni peningkatan pengawasan di SPBU, penelusuran dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, pengkajian regulasi HET, dan wilayah penjualan pengecer, serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat.