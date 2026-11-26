PONTIANAK POST – PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kalimantan Barat (ANTAM) kembali mencatatkan pencapaian dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam ajang Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Prusahaan (TSBLP) Provinsi Kalimantan Barat, ANTAM meraih predikat Top 10 Perusahaan Terbaik dan menjadi Juara Umum.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup bidang Pendidikan; Kesehatan; Olahraga, Keagamaan, Seni, Sosial dan Budaya; Perekonomian Rakyat serta Pembangunan Infrastruktur. Penghargaan diterima langsung oleh West Kalimantan Region, CSR & ER Sub Division Head.

Capaian ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi ANTAM dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal.

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Penghargaan tersebut sekaligus memperkuat komitmen ANTAM dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), dengan memastikan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ANTAM UBP Bauksit Kalbar diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Melalui berbagai bidang program, perusahaan berupaya mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal.

Advertisement Melalui pendekatan tersebut, ANTAM UBP Bauksit Kalbar berupaya memastikan bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, S.Sos.,M.H. yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, turut memberikan apresiasi. Menurutnya, program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan yang dijalankan ANTAM, menghadirkan pendekatan baru dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Sanggau.

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"Ini merupakan langkah maju dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sanggau. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, kelompok masyarakat diharapkan dapat terus berkembang dan membangun usaha produktif,” ujar Susana.

Munadji, West Kalimantan Region CSR & ER Sub. Division Head, menyampaikan bahwa penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi ANTAM untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program PPM perlu terus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta penciptaan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Penghargaan ini, lanjutnya merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja bersama ANTAM UBP Bauksit Kalbar, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

"Bagi kami, capaian ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kami meyakini bahwa keberhasilan program PPM tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas hidup, penguatan ekonomi lokal, maupun tumbuhnya kemandirian masyarakat," jelasnya.