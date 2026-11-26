PONTIANAK POST – PT Mitra Andalan Sejahtera (PT MAS), perusahaan yang berlokasi di Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, berhasil meraih penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) Award 2026 kategori Keagamaan, Seni, Sosial, dan Budaya.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan TSBLP Award 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Mercure Hotel Pontianak, Rabu (25/11) malam.

Pimpinan RO PT MAS Wajok Hilir, Lesman Simbolon, menerima penghargaan TSBLP Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan di Mercure Hotel Pontianak, Rabu (25/11) malam. (WANDI/PONTIANAK POST)

Advertisement Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada perusahaan yang dinilai memiliki komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

TSBLP Award 2026 juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pengembangan kehidupan keagamaan, seni, sosial, dan budaya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang juga menjabat Ketua Tim Penilai TSBLP Award 2026 Heronimus Hero menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, konsistensi kegiatan, serta dampak dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

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Ia berharap penyelenggaraan TSBLP Award dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh perusahaan yang berhasil memperoleh penghargaan.

Ia mengapresiasi perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Gubernur juga berharap perusahaan-perusahaan yang belum berpartisipasi dapat meningkatkan keterlibatannya dalam program TSBLP.

"Dengan semakin banyaknya perusahaan yang berkontribusi, diharapkan dukungan dunia usaha terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat semakin meningkat," harap Norsan