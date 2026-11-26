PONTIANAK POST – Dua anak usaha HPI Palm Oil, PT Kiara Sawit Abadi (KSA) dan PT Buana Hijau Abadi (BHA), meraih tujuh penghargaan dalam ajang CSR/TSBLP Award Provinsi Kalimantan Barat 2026. Keduanya juga berhasil masuk daftar 10 Perusahaan Terbaik, masing-masing menempati peringkat keempat dan kedelapan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Acara berlangsung di Meranti Ballroom, Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/11) malam.

Dari tujuh penghargaan yang diperoleh, PT Kiara Sawit Abadi menyumbangkan empat penghargaan. Selain menempati posisi keempat dalam kategori 10 Perusahaan Terbaik, KSA juga mendapat apresiasi untuk bidang Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan.

Sementara itu, PT Buana Hijau Abadi meraih tiga penghargaan. Perusahaan tersebut berada di peringkat kedelapan dalam daftar 10 Perusahaan Terbaik, serta memperoleh penghargaan pada kategori Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan.

Pencapaian kedua perusahaan tersebut didukung pendekatan kolaboratif dalam menjalankan program tanggung jawab sosial. KSA dan BHA melibatkan masyarakat di sekitar wilayah operasional serta pemerintah daerah setempat agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Advertisement CSR/TSBLP Award merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP).

Malam penganugerahan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, para bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, serta pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

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General Manager Humas dan CSR HPI Palm Oil, Paulus Nokus, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima kedua anak usaha tersebut. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam pelaksanaan program sosial perusahaan.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Masyarakat di sekitar wilayah operasional kami adalah mitra utama yang menjalankan program bersama kami, dan pemerintah daerah berperan penting memastikan program di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tepat sasaran. Karena itu, penghargaan ini kami persembahkan untuk mereka," ujar Paulus.

Paulus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas penghargaan yang diberikan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dalam pelaksanaan berbagai program di lapangan.