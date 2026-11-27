PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada siswa SMA Negeri 1 Singkawang dan SMA Negeri 3 Singkawang. Dalam kegiatan tersebut, siswa dibekali pengetahuan mengenali dan memprediksi potensi bahaya di jalan raya untuk mencegah kecelakaan.

Materi yang diberikan mencakup tiga jenis potensi bahaya, yakni bahaya langsung, tidak langsung, dan tersembunyi. Pemahaman terhadap ketiganya dinilai penting agar pengendara mampu mengantisipasi risiko dan mengambil keputusan dengan tepat saat berkendara.

Bahaya langsung merupakan kondisi yang terlihat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan, seperti kendaraan yang tiba-tiba mengerem atau pejalan kaki yang menyeberang jalan.

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Sementara bahaya tidak langsung berupa kondisi yang dapat memicu kecelakaan, seperti kendaraan yang parkir sembarangan dan jalan licin akibat tumpahan oli. Adapun bahaya tersembunyi merupakan potensi bahaya yang belum terlihat, misalnya kendaraan yang muncul dari balik tikungan atau persimpangan dengan pandangan terhalang.

Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Christian David mengatakan, kemampuan memprediksi bahaya perlu dibiasakan sejak usia muda. Pengendara tidak cukup hanya memperhatikan kondisi kendaraan sendiri, tetapi juga harus mengamati situasi jalan dan pengguna jalan lainnya.

Advertisement "Kami ingin mengajak para siswa agar lebih peduli terhadap keselamatan saat berkendara. Dengan memahami potensi bahaya, kita bisa lebih siap mengambil keputusan dan meminimalkan risiko kecelakaan," ujarnya.

Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalbar, Febri Andrian mengatakan, pengendara harus membiasakan diri mengamati kondisi sekitar dan memperkirakan potensi bahaya sebelum terjadi.

Menurut dia, pengendara tidak boleh hanya bereaksi ketika bahaya sudah berada di depan mata. Kemampuan memperkirakan situasi beberapa detik ke depan menjadi bagian penting dalam berkendara aman.