PONTIANAK POST – Aston Pontianak Hotel & Convention Center turut ambil bagian dalam ajang diplomasi ekonomi bertajuk Indonesia–Sarawak Friendship Gathering yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching pada Kamis, 26 November 2026 dan Acara Business to Business & Tourism Meeting pada 27 November 2026. Kehadiran ini menegaskan komitmen Aston Pontianak sebagai pelaku industri perhotelan terkemuka di Kalimantan Barat dalam mendukung penguatan kerja sama bilateral, khususnya di sektor pariwisata dan bisnis lintas batas antara Indonesia dan Sarawak, Malaysia.

Mengusung tema "Celebrating Friendship, Strengthening Connection", pertemuan yang diinisiasi oleh KJRI Kuching di bawah kepemimpinan Konsul Jenderal RI-Kuching, Abdullah Zulkifli, ini mempertemukan jajaran diplomat Indonesia dengan para pemangku kepentingan serta pelaku usaha terkemuka di Sarawak. Forum ini bertujuan untuk membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan perdagangan lintas batas, serta membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan bagi masyarakat kedua wilayah.

Advertisement Photo Bersama dengan STB ( Sarawak Tourism Board )

Sebagai salah satu perwakilan sektor perhotelan dari Pontianak yang mendapat kehormatan menghadiri undangan tersebut, Aston Pontianak memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jaringan kemitraan dengan komunitas bisnis, agen perjalanan, serta asosiasi industri di Sarawak. Mengingat kedekatan geografis dan tingginya mobilitas masyarakat antara Pontianak dan Kuching, kolaborasi lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak kunjungan wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis (business travelers) ke Kalimantan Barat.

"Merupakan sebuah kehormatan bagi Aston Pontianak untuk dapat hadir dan berkontribusi dalam Indonesia–Sarawak Friendship Gathering yang digagas oleh KJRI Kuching. Melalui forum strategis ini, kami berharap dapat membangun sinergi yang lebih erat dengan para pelaku usaha di Sarawak, mempromosikan daya tarik pariwisata serta fasilitas MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang ada di Pontianak, sekaligus mendukung visi diplomasi ekonomi pemerintah," ujar *Udik Setiadi, General Manager Aston Pontianak Hotel & Convention Center.*