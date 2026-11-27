PONTIANAK POST - Dalam industri hospitality, kemitraan yang berkelanjutan tidak hanya berakar pada transaksi bisnis, melainkan dibangun di atas fondasi kepercayaan, dialog terbuka, serta visi bersama untuk terus bertumbuh. Berlandaskan semangat kolaborasi, tiga hotel Accor di Kalimantan Barat—Novotel Pontianak Convention Centre , Mercure Pontianak City Center , dan ibis Pontianak City Center —bergabung menyelenggarakan gelaran eksklusif bertajuk “Partners Connect – An Evening of Meaningful Connections & Networking”pada Kamis, 26 November 2026, di Lotus Ballroom, Novotel Pontianak Convention Centre.

Inisiatif kolaboratif ini dirancang untuk mempertemukan para pemangku kepentingan utama, mencakup klien korporat, mitra agen perjalanan (travel agent), instansi pemerintah, serta para pemimpin industri di Pontianak dan sekitarnya. Lebih dari sekadar ajang ramah tamah, acara ini menegaskan komitmen terpadu jaringan hotel Accor dalam menyediakan ekosistem layanan hospitality yang holistic dengan hadirnya 3 brand di Pontianak yaitu ibis, Mercure dan Novotel.Acara dikemas dalam suasana yang hangat dan elegan, dengan ruang dialog yang lebih interaktif guna merespons kebutuhan pelaku bisnis dan pariwisata di Pontianak, secara luas di Kalimantan Barat.

Garth Simmons, Chief Operating Officer, Premium, Midscale & Economy Division, Accor Asiamenyampaikan, "Melalui gelaran ini, kami menegaskan kembali komitmenkamimelalui ketiga hotel kami yang ada di Pontianak, untuk tidak hanya menjadi penyedia akomodasi, tetapi juga mitra pertumbuhan yang proaktif dalam mengakselerasi agenda ekonomi, bisnis, dan pariwisata daerah di masa depan. Kami ingin menghadirkan kekuatan sinergi lintas-brand kami, antara Novotel Pontianak Convention Centre, Mercure Pontianak City Center, dan ibis Pontianak City Center yangakan memberikan fleksibilitas dan solusi terpadu bagi paramitra bisnis. Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat dan hubungan berbasis kepercayaan dengan para pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mendorong pertumbuhan industri perhotelan yang berkelanjutan."

Advertisement Langkah sinergis ini juga memperkuat posisi Accor sebagai grup perhotelan terdepan yang mampu menjawab beragam kebutuhan pasar di Pontianak—mulai dari kebutuhan akomodasi bisnis yang efisien, pengalaman menginap berkarakter lokal, hingga penyelenggaraan konvensi dan pameran bertaraf nasional maupun internasional.

Advertisement TENTANG ACCOR

Accoradalah grup perhotelan terkemuka di dunia yang menawarkan penginapan dan pengalaman di lebih dari 110 negara dengan lebih dari 5.800 hotel dan resor, 10.000 bar & restoran, fasilitas kesehatan, dan ruang kerja fleksibel. Grup ini memiliki salah satu ekosistem perhotelan paling beragam di industri, yang mencakup lebih dari 45 brand hotel mulai dari mewah hingga ekonomis, serta gaya hidup, termasuk Ennismore. ALL Accor, platform pemesanan dan program loyalitas, mewujudkan janji Accor selama dan setelah menginap di hotel dan memberi anggotanya akses ke pengalaman unik. Accor berfokus pada mendorong tindakan positif melalui etika bisnis, pariwisata bertanggung jawab, keberlanjutan lingkungan, keterlibatan komunitas, keragaman, dan inklusivitas. Misi Accor tercermin dalam tujuan Grup: Merintis seni perhotelan yang bertanggung jawab, menghubungkan budaya, dengan perhatian sepenuh hati. Didirikan pada tahun 1967, Accor SA berkantor pusat di Prancis. Termasuk dalam indeks CAC 40, Grup ini terdaftar secara publik di Bursa Efek Euronext Paris (kode ISIN: FR0000120404) dan di Pasar OTC (Ticker: ACCYY) di Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi group.accor.comatau ikuti kami diX, Facebook, LinkedIn, InstagramdanTikTok.

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