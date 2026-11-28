PONTIANAK POST – Jaringan ritel perlengkapan rumah tangga MR.D.I.Y. Indonesia memperluas jangkauan bisnisnya di Kalimantan Barat dengan membuka toko di Kabupaten Sanggau. Kehadiran toko ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau dan pilihan produk yang lengkap.

Direktur sekaligus VP Retail Management Department MR.D.I.Y. Indonesia, Hendra Kurniawan, mengatakan, kehadiran toko di Sanggau merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Menurut dia, MR.D.I.Y. mengusung konsep Always Low Prices atau harga selalu hemat. Konsep tersebut didukung ketersediaan sekitar 18 ribu produk yang terbagi dalam 10 kategori kebutuhan.

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Kategori tersebut meliputi peralatan rumah tangga, perlengkapan sekolah, otomotif, perkakas, elektronik, perhiasan hingga kosmetik. Dengan pilihan tersebut, masyarakat dapat memenuhi beragam kebutuhan dalam satu tempat.

"MR.D.I.Y. kini hadir lebih dekat dengan masyarakat Sanggau, Kalimantan Barat. Bagi kami, pelanggan adalah prioritas. Kami akan terus berusaha memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia," ujarnya, Jumat (28/11).

Advertisement Hendra mengatakan, selain menawarkan produk yang lengkap dan harga terjangkau, perusahaan juga berupaya menghadirkan toko di lokasi yang dekat dengan kawasan permukiman. Dengan demikian, masyarakat dapat berbelanja secara lebih mudah dan nyaman.

Dia menjelaskan, MR.D.I.Y. pertama kali hadir di Indonesia pada 2017. Sejak saat itu, perusahaan terus memperluas jaringan hingga kini memiliki lebih dari 1.400 toko yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pertumbuhan tersebut, kata Hendra, tidak terlepas dari dukungan dan antusiasme masyarakat. Perusahaan pun optimistis dapat terus memperluas jaringan toko agar semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat mengakses produk kebutuhan sehari-hari.

"Ke depannya, kami masih optimistis untuk memperluas serta memperbanyak toko di seluruh pelosok Indonesia agar keluarga Indonesia semakin dekat dan nyaman berbelanja di MR.D.I.Y.," tambahnya.

Untuk memeriahkan pembukaan toko di Sanggau, MR.D.I.Y. juga menghadirkan promo bagi pelanggan. Katanya, masyarakat berkesempatan mendapatkan tas belanja gratis setiap melakukan pembelian produk apa pun di toko tersebut selama persediaan masih tersedia.