PONTIANAK POST - Brand eyewear Obsessed With Looks (OWL) Eyewear resmi membuka gerai pertamanya di Kalimantan Barat, Sabtu (28/11), di Gaia Bumi Raya City, Level 1.

Kehadiran gerai ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas jangkauan pasar sekaligus mendekatkan produk dan layanan kepada masyarakat Pontianak dan sekitarnya.

Gerai tersebut menghadirkan ratusan pilihan kacamata dengan desain bergaya Korea (Korean Design) yang diproduksi di Korea Selatan (Made in Korea).

Koleksi yang tersedia terdiri atas beragam model, mulai dari desain minimalis hingga model yang lebih ekspresif.

Area Manager OWL Eyewear, Yudi, mengatakan OWL Eyewear hadir dengan beragam pilihan koleksi yang memberikan alternatif bagi masyarakat Kalimantan Barat dalam memilih kacamata sesuai selera dan kebutuhan.

Advertisement Menurutnya, keberagaman desain menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan OWL Eyewear kepada konsumen.

"Koleksi yang tersedia memiliki karakter desain beragam, mulai dari model minimalis hingga desain yang lebih ekspresif, " kata Yudi

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Sementara itu, Marcom Manager Gaia Bumi Raya City Orop Siaahan menyambut baik kehadiran OWL Eyewear sebagai tenant baru di pusat perbelanjaan tersebut.

Ia mengatakan, kehadiran OWL Eyewear merupakan bagian dari komitmen Gaia Bumi Raya City untuk menghadirkan merek-merek nasional yang memiliki reputasi dan rekam jejak baik di bidangnya.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang semakin beragam dan berkualitas bagi para pengunjung, khususnya anggota Gaia Club.