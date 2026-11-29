PONTIANAK POST — Dalam rangka menyambut momentum peringatan Hari Ibu, Illucio Flower Studio berkolaborasi dengan komunitas Untuk Sahabat serta Mercure & ibis Pontianak City Center menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Bloom of Hope” pada Minggu (29/11/2026) di Mercure & ibis Pontianak City Center. Kegiatan penuh kehangatan ini menghadirkan sesi lokakarya (workshop) merangkai bunga secara langsung bersama para ibu penyintas kanker sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan ruang berbagi kebahagiaan.

Acara ini turut mendapat dukungan dan dihadiri oleh Ibu D. Efy Masfiaty, S.P, selaku Perwakilan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Kalimantan Barat (mewakili Ketua YKI Cabang Kalbar sekaligus Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Windy Prihastari), serta dr. Eni Nuraeni, M.Kes., Sp.THT.K-L, selaku Plt. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD dr. Soedarso. Kehadiran para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan sosial ini semakin menguatkan semangat kebersamaan bagi seluruh peserta dan relawan yang hadir.

Dalam sambutannya, Pihak manajemen Mercure & ibis Pontianak City Center (Bapak Dodit Nindyo Hapsoro) menyampaikan rasa bangga dan kehormatan dapat menjadi tuan rumah sekaligus bagian dari inisiatif sosial yang digagas oleh Illucio Flower Studio dan komunitas Untuk Sahabat.

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“Bagi kami, sebuah hotel bukan sekadar tempat persinggahan, melainkan ruang di mana komunitas saling terhubung, berbagi kebahagiaan, dan menguatkan satu sama lain. Hari ini, kita tidak hanya belajar teknik merangkai bunga. Lebih dari itu, setiap tangkai bunga yang dirangkai di ruangan ini adalah simbol dari ketangguhan, keindahan, kasih sayang, dan harapan baru,” ujar Cluster General Manager Mercure & ibis Pontianak City Center (Bapak Dodit Nindyo Hapsoro) dalam sambutannya.

Lebih lanjut, kegiatan ini dirancang sebagai terapi rekreatif yang menenangkan sekaligus menyuntikkan energi positif bagi para penyintas kanker. Sebagaimana bunga yang terus mekar dan membawa warna bagi sekelilingnya, para ibu penyintas kanker diharapkan terus merasakan dukungan penuh dari keluarga, komunitas, maupun lingkungan sekitar.