Bank Kalbar Terima Penghargaan Indonesia Outstanding Bank Trusted Award 2023 

PONTIANAK – BPD Kalimantan Barat (Bank Kalbar) kembali mendapat ganjaran penghargaan. Kali ini datang dari 5 Pilar Media Communication dan Lembaga Nasional Prestasi Indonesia bekerjasama dengan National Awarding Research Center.

Berdasarkan hasil pemeringkatan serta penelitian mendalam dengan memperhatikan aspek-aspek kinerja, prestasi, dedikasi, kredibilitas dan inovasi serta integritas yang berdampak positif bagi masyarakat dalam pembangunan Indonesia Bank Kalbar dianggap layak untuk menerima penghargaan Indonesia Outstanding Bank Trusted Award 2023 dengan kategori Top Reputable Bank And Quality Business Product of The Year 2023.

Kecemerlangan kinerja Bank Kalbar tahun 2022 di tengah carut marut perekonomian Indonesia karena pandemi Covid 19 patut mendapatkan apresiasi serta menjadi incaran berbagai lembaga research independent untuk mempelajari lebih dalam kiat-kiat serta rahasia dibalik keberhasilan pencapaiannya.

Penganugerahan digelar di Hotel Mercure Bandung City Centre pada Jumat (17/2) malam. Pasca penganugerahan, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengemukakan bahwa penghargaan yang diraih untuk kesekian kalinya ini tak hanya membuktikan capaian kinerja Bank Kalbar yang terus tumbuh secara berkelanjutan, namun membuktikan pula komitmen bank ini untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

“Terima kasih dan apresiasi atas penghargaan Top Reputable Bank And Quality Business Product if The Year 2023. Prestasi yang diraih akan membuat seluruh insan Bank Kalbar semakin bersemangat untuk terus berinovasi guna capaian kinerja yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia Outstanding Bank Trusted Award 2023 merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan, lembaga swasta/pemerintah, lembaga pendidikan serta profesional atas keberhasilannya menciptakan inovasi terhadap produk atau jasa.

Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong pengusaha, pendidik dan professional Indonesia agar semakin berkualitas sehingga meningkatkan rasa percaya masyarakat khususnya pada Bank Kalbar.

Rokidi meyakini bahwa bank yang dipimpinnya akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, menurutnya Bank Kalbar akan terus tumbuh lebih besar dan lebih maju melalui dukungan serta kolaborasi berbagai pihak. Pihaknya terus melakukan inovasi produk maupun teknologi dalam menjawab tantangan kebutuhan transaksi keuangan dan jasa kepada masyarakat Kalimantan Barat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, Pemprov Kalbar, pemda kabupaten dan kota, DPRD se Kalimantan Barat, serta berbagai pihak dengan harapan untuk terus memberikan dukungan kepada Bank Kalbar dengan memanfaat seluruh produk dan jasa Bank Kalbar dalam setiap transaksi keuangannya,” pungkasnya. (sti/ser)