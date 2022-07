Bank Kalbar Raih Penghargaan Top Bank Performance Excellence Award 2022

PONTIANAK – PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar lagi-lagi mendapatkan Penghargaan dan kali ini meraih penghargaan untuk kategori Indonesia Top Bank Performance Excellence Award 2022 oleh Lembaga Independent 5 Pilar Media Communication & National Achievement Center serta didukung oleh Kementrian Republik Indonesia. Penghargaan yang diterima Bank Kalbar kali ini adalah yang ke-10 selama tahun 2022.

Acara penganugerahan penghargaan tersebut digelar di Novotel Hotel – Surabaya pada Jumat (22/7/2022), dimana dalam ajang ini Bank Kalbar meraih predikat sebagai The Best Performing Bank in Optimizing Banking Product and Service.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengucap rasa syukur yang sangat mendalam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak baik Stakeholders dan Shareholders atas penghargaan yang diraih Bank Kalbar untuk kesekian kalinya di tahun ini. Penghargaan demi penghargaan yang telah ditorehkan adalah buah kerja keras semua baik dari internal maupun eksternal Bank Kalbar, yakni dukungan para Stakeholders dan Shareholders, terutama kepada Gubernur Kalbar selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), Bupati/Walikota, serta seluruh DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah Bank Kalbar dan semua pihak yang selama ini ikut berkontribusi dalam membesarkan dan memajukan Bank Kalbar, karena Bank Kalbar Bank Kite Punye Kite,” katanya.

Indonesia Top Bank Performance Excellence Award 2022 merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada Perusahaan, Lembaga Pemerintah/Swasta, Lembaga Pendidikan serta Profesional atas prestasi inovasi dan karya yang berhasil diciptakan guna meningkatkan daya jual sekaligus daya saing produk dan jasa dengan menjadi pionir layak diberikan pengakuan publik atas prestasi dan karya tersebut sebagai peraih predikat ‘Terpercaya dan Luar Biasa’ di Indonesia.

Penghargaan ini menurut Rokidi menjadi motivasi bagi Bank Kalbar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Stakeholders dan Shareholders antara lain kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bank Kalbar akan terus menerus merespon perubahan dan kondisi yang berevolusi setiap saat dengan baik dan cepat, mengingat tantangan ke depan tidak akan mudah.

“Dengan adanya penghargaan ini tidak membuat kami merasa puas diri, akan tetapi ini akan menjadikan motivasi terutama bagi jajaran manajemen dan seluruh karyawan/karyawati untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, ingat bahwa usaha tidak akan menghianati hasil,” harapnya. (sti/ser)