Mitsubishi L300 Punya Mesin Baru, Irit dan Siap Tenggak Bio Solar

JAKARTA – Perputaran roda perekonomian dari desa ke kota dan sebaliknya, kian hari kian meningkat seiring dengan hadirnya berbagai infrastruktur penunjang baik itu jalan maupun hadirnya berbagai jenis kendaraan pengangkut barang. Namun begitu, tidak sedikit juga di berbagai daerah plosok masih di dapati jalanan atau medan yang berliku dan menanjak.

Medan seperti itu yang kerap menjadi tantangan bagi kendaraan pengangkut barang dalam jumlah besar. Salah satu cara untuk menghadapi medan seperti itu bukan dengan mengurangi muatan, melainkan menggunakan kendaraan yang tepat.

Abdul, konsumen Mitsubishi Colt L300 yang ditemui wartawan di kawasan Bekasi, Jawa Barat misalnya, mengaku telah membuktikan sendiri bahwa mobil yang memiliki mesin bandel, bertenaga dan bisa lari kencang mampu hadapi medan yang menanjak.

Ia mencerikatan bahwa keluarganya sudah lama menggunakan mobil Mitsubishi Colt L300 untuk mendukung usaha dan bisnis. Mulai dari mengangkut sapi, bibit tembakau, pasir dan sebagai angkutan barang lainnya.

“Dari tahun 90-an sudah pakai mobil ini (Mitsubishi Colt L300) dan sudah ganti tiga kali. Pertama varian mesin bensin, setelah itu ganti mesin diesel tahun 95 dan beli lagi tahun 2015 dengan varian mesin diesel,” ujarnya.

Alasan utama memilih Mitsubishi Colt L300 karena mobil pickup ini memiliki mesin yang bandel dan bertenaga.

”Di daerah saya banyak tanjakan, L300 itu mesinnya bandel dan bisa lari lebih kencang. Sehingga lebih nyaman saat digunakan untuk angkut barang dan menghadapi medan yang menanjak,” jelasnya.

Director of Marketing and Sales Divison PT MMKSI, Irwan Kuncoro, saat persentasi Launching Mitsubishi Colt L300 mengatakan, keunggulan New L300 yang pertama adalah lebih irit, dan memiliki efisiensi konsumsi bahan bakar serta getarannya halus.

“New Colt L300 hadir mengikuti regulasi bersetandar Euro 4, New Colt L300 menggunakan mesin diesel baru dengan kode 4N14 berkapasitas 2.268 cc DEOHC 4 Cylinder Inline, Direct Injec, Intercooler Common Rail Turbocharger. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 99,25 Ps pada putaran 3.500 RPM. Jadi lebih bertenaga,” ujarnya.

Director of After Sales Division PT MMKSI Elichiro Hamazaki menambahkan, dengan keunggulan mesin yang baru, pihaknya juga menganjurkan agar konsumen tetap melakukan perawatan berkala mulai dari free service di jaringan dealer resmi MMKSI.

“Mobil ini menghadirkan spesifikasi euro 4 yang artinya akan memberikan performa yang baik, termasuk juga konsumsi bahan bakar yang lebih irit, kami percaya penggunaan bahan bakar tepat akan berbalik memberikan keuntungan ekonomi buat konsumen keseluruhannya. Jika kustomer tidak punya bahan bakar yang sesuai, kami sarankan agar mereka tetap melakukan perawatan dengan rutin melakukan penggantian fuel filter di dealer resmi. Dan yang pasti, tidak ada resiko kendaraan mati dan mogok mendadak jika menggunakan bahan bakar yang tidak di rekomendasikan,” urainya.

Untuk diketahui, Mobil Mitsubishi Colt L300 memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1979 dan tahun kemudian tepatnya tahun 1981 baru mulai di pasarkan di Indonesia. Sudah berusia 40 tahun, mengantarkan Mitsubishi sebagai salah satu kendaraan legenda di pasar otomotif Tanah Air.

Selama dua tahun awal pemasaran Indonesia, Mitsubishi hanya menghadirkan satu varian L300 mesin bensin 1,4 Liter. Pada 1984, Mitsubishi kemudian memperkenalkan varian mesin baru 1,6 Liter dana juga varian mesin diesel 2,3 Liter yang mampu menyemburkan tenaga 65 ps di 4.200 rpm dengan torsi 137 Nm pada 2.000 rpm. Pada 2000, Mitsubishi Motors memutuskan menghentikan penjualan L300 varian mesin bensin. Varian mesin diesel dengan kode mesin 4D56 jadi andalan hingga kini dan menjadi primadona kendaraan niaga ringan di Tanah Air.

Menurut data PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ,L300 adalah raja mobil niaga ringan di Indonesia khususnya segmen small pick up 4X2. Data penjualan Juli 2001, volume penjualan L300 mencapai 2.066 unit atau berkontribusi terbesar kedua, yakni 22,6 persen, terhadap total penjualan Mitsubishi.

Mitsubishi L300 telah memimpin pasar small pick up selama 4 dekade di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Prestasi ini makin membuktikan bahwa produk ini memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen sehingga mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan menjadi market leader di kelasnya.

Saat ini Mitsubishi L300 di pasarkan dengan harga jual mulai Rp 189,5 juta per unit hingga Rp 194 juta. Terdiri dari tiga model, yakni Pick-Up Standar, Pick-Up Flatbed, dan Cab Chassis. Selain tangguh di segala medan, L300 juga menawarkan kemampuan membawa barang banyak. karena dimensi cargo bed L300 memiliki panjang 2.430 mm, Lebar 1.600 mm, dan tinggi 360 mm (standar) dan 310 mm (flatbed), dengan kemampuan mengangkut beban hingga 1,26 ton. Menariknya, mobil niaga ringan ini sudah dilengkapi audio head unit dan power steering. (*/r)