Dorong Kepemilikan Rumah Milenial BUMN, BNI Gandeng PLN

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat kinerja pembiayaan griya khususnya dalam mendorong kepemilikan rumah milenial BUMN.

BNI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam hal penyaluran fasilitas kredit konsumer untuk pegawai PLN.

Hadir dalam acara penandatangan PKS tersebut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Network and Services BNI Ronny Venir, serta Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies di Jakarta, Kamis (27/10/2022)

Ronny menyampaikan langkah strategis ini merupakan bukti dari eratnya sinergi antar BUMN dalam memecahkan berbagai issue termasuk kepemilikan rumah dari para milenial BUMN.

Dia menyampaikan salah satu fasilitas kredit konsumer yang dapat dinikmati oleh pegawai PLN adalah KPR BNI Griya, yang memberi kemudahan kepemilikan rumah khusus pegawai PLN.

Tidak hanya untuk pembelian properti baru maupun seken, fasilitas ditawarkan BNI lebih fleksibel sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dan renovasi, take over, top up, refinancing maupun multiguna.

“Kami berterima kasih kepada PLN atas kesempatan yang diberikan. Kami memiliki produk Griya yang akan mampu membantu banyak pegawai BUMN mendapatkan rumah impian sehingga kinerja para pegawainya juga lebih produktif,” katanya.

Untuk mewujudkan impian kepemilikan rumah bagi pegawai PLN, BNI dengan produk BNI GRIYA hadir memberikan KPR dengan suku bunga mulai dari 2,76%, angsuran yang terjangkau, dan keringanan biaya.

Selain itu BNI telah bekerjasama dengan pengembang-pengembang nasional terkemuka dan developer lokal lainnya yang tersebar di seluruh area kerja BNI. Developer-developer tersebut mendapatkan privilege proses KPR BNI GRIYA dan program yang sangat menarik.

Kemudahan lain yang diberikan oleh BNI untuk pegawai PLN adalah dalam mencari informasi properti dan pengajuan KPR BNI GRIYA. BNI telah meluncurkan platform terbaru bernama BNI DigiGriya (https://bnidigigriya.id) yang user friendly, lengkap, dan memberi kemudahan mengakses fasilitas KPR dengan developer rekanan BNI dimana saja dan kapan saja.

“Ada beberapa fitur unggulan dalam BNI DigiGriya yang membuat platform tersebut berbeda dengan housing e-commerce lainnya, seperti: Listing Proyek dari Ratusan Pengembang terbaik dan terpercaya yang sudah bekerjasama dengan BNI, konsultasi mudah dengan konsultan Properti berpengalaman, Integrasi Pengajuan KPR Langsung dengan BNI secara online melalui eForm, Update Program dan Promo KPR terbaik dari BNI dan masih banyak lagi,” pungkasnya.

Tren pertumbuhan kredit properti BNI pada kuartal III-2022 cenderung meningkat khususnya KPR BNI Griya, di mana per September 2022 mencapai Rp51,9 triliun, tumbuh 6,53% (yoy) dari Rp48,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Diharapkan dengan adanya PKS penyaluran kredit konsumer BNI Griya pegawai PLN tersebut dapat meningkatkan kerjasama yang semakin erat bagi PLN dan BNI. (*/r)