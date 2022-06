PT Persada Alam Borneo Diganjar Dua Penghargaan

PONTIANAK-Pengusaha asal Kalimantan Barat Sugioto baru-baru ini menerima dua penghargaan nasional. Dua penghargaan itu untuk PT Persada Alam Borneo miliknya kategori Indonesia Executive Professional Leadership Award dan Best Choice Mining Company Award.



“Dua penghargaan itu saya terima saat award night best of the best di Bandung belum lama ini,” ujar Direktur PT Persada Alam Borneo Sugioto, Selasa (28/6).

Tentu penghargaan yang ia dapat saat ini, tak terlepas dari perjalanan proses hidupnya. Kerja keras, kesabaran serta teguh dalam meraih cita-cita menjadi modal dasar ia mencapai semuanya hingga sekarang.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih. Utamanya tempat Sugioto menimba ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Tanjungpura. “Saya gelar sarjana dan pasca sarjana di Untan,” ungkapnya.

Dengan deretan prestasi yang ia dapat sekarang. Sugioto pun bangga terhadap tempat ia mengabdi mencari ilmu. Yaitu di Untan.

Iapun mengajak para anak muda asal Kalbar, untuk memilih Untan sebagai tempat menimba ilmu. “Untan semakin bagus. Selain anak Kalbar, cukup banyak anak dari luar daerah Kalbar kuliah di Untan,” tutupnya.(iza)