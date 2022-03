Epson Resmikan Solution Center Indonesia LOT 304, Terlengkap di Indonesia

JAKARTA – Epson adalah pemimpin teknologi global yang berdedikasi bagi

masyarakat yang dapat menghubungkan individu, informasi, dan teknologi secara efisien dan tepat. Perusahaan yang berfokus mendorong inovasi dan melampaui harapan pelanggan pada inkjet, komunikasi visual, wearable dan robot.

PT Epson Indonesia mendirikan Epson Solution Center (ESC) sebagai pusat informasi, solusi dan teknologi dari semua jajaran produk Epson. Saat ini, PT Epson Indonesia yang bertempat di Jakarta telah memiliki 28 lokasi penjual (16 Epson Sales & Service dan 12 12 Epson Service Centre) dan terus memperluas cakupan layanannya di Indonesia dengan meresmikan area

baru dari Epson Solution Center.

Dengan mengusung konsep With Technology and Sustainability for The Next Future pada Epson Solution Center yang baru dan selaras dengan teknologi yang dimiliki oleh Epson diharapkan dapat memberikan kemudahan dan fasilitas lengkap bagi para pengguna.

Semula Epson Solution Center berada di Mezzanie Floor Cibis Nine Building namun dikarenakan bertambahnya produk unggulan dari Epson maka PT Epson Indonesia secara resmi memindahkan area ESP ke area baru yang diberi nama LOT 304.

Dengan luas showroom sebesar 733.20 m2 pada Epson Solution Center LOT 304 semua jajaran produk dari Epson diatur berdasarkan kategori, seperti Printer, Projector, Scanner, hingga Robot Solution maka para pelanggan dapat dengan nyaman melakukan transaksi pembelian atau service berdasarkan kategori yang telah disediakan. Dengan mengusung tema baru, Epson New Solution Center juga memberika pelayanan berupa fasilitas feels like home, dengan suasana industrial yang ada pada bangunan showroom.

Riswin Li, selaku Head of Marketing Division PT Epson Indonesia dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan adanya Epson New Solution Center ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari visi dan misi dari Epson Indonesia dalam mendukung pecepatan dan kemudahan dalam berteknologi.

“Kehadiran showcase ini membuktikan komitmen perusahaan untuk senantiasa melayani para pelanggan secara prima terutama kemudahan

serta kenyamanan bagi para pelanggan dan konsumen dalam menggunakan produk – poduk Epson,” ujar Riswin.

“Para pengunjung yang datang ke LOT 304 ini tidak hanya dapat melakukan transaksi pembelian ataupun service saja, kami memfasilitasi display berbagai macam produk unggulan dari Epson sehingga para pengunjung dapat berinteraksi dengan produk – produk Epson yang telah disiapkan untuk dicoba. Kami percaya bahwa hal ini dapat menarik minat pengunjung untuk mendatangi LOT 304 dan memberikan experience bagi para pelanggan sebelum memutuskan untuk membeli berbagai produk yang kami sediakan,” tambah M. Husni Nurdin selaku Head of Finance and Corporate Service Division PT Epson Indonesia.

Adapun berbagi macam produk yang ditampilkan pada Espon Solution Center LOT 304 berupa;

1. Inktank Printer

Printhead seri EcoTank dengan teknologi Micro Piezo merupakan teknologi eksklusif dari Epson. Dirancang bekerja andal dan tahan lama. Printhead Micro Piezo memungkinkan pencetakan pada berbagai jenis media. Adapula fitur cetak cepat, pemrosesan gambar, system tinta, pemindahan kertas dengan sangat akurat dan mekanisme lainnya.

2. Business Inkjet Printer (BIJ)

Epson Businiess Inkjet Printer merupakan kualitas yang luar biasa, kecepatan sangat cepat , handal dan kinerja yang optimal untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Printer inkjet yang menggunakan daya yang lebih kecil dari printer laser lainnya dan ramah lingkungan serta hemat biaya.

3. Commercial & Industrial Printer

Warna yang luar biasa dan menjadikan pilihan yang tepat untuk mendukung bisnis dari Advertising, fashion, retail dan photography. Print head Epson Micro Piezo™ Thin Film Piezo merupakan salah satu seri dari Commercial & Industrial Printer yang khusus dikembangkan untuk printer Large Format Epson, memiliki performa dan daya tahan tinggi dengan 360 micro-fine nozzles untuk setiap warnanya, memberikan bentuk dot (titik) yang sempurna. Hasilnya adalah kecepatan cetak dan mutu gambar yang tinggi untuk pemakaian di berbagai kegiatan usaha dan industry.

4. Laser Printer

Epson Laser Printer di desain untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bisnis. Mulai dari biaya operasional yang snagat rendah, proses pencetakan yang cepat dan dilengkapi dengan berbagai ftur untuk mendukung volume produktifitas pencetakan yang optimal.

5. Business & Photo Scanner

Dengan menggunakan Teknik Charge-Coupled Device (CCD) dan ReadyScan LED Technology pilihan scanner terbaru dari Epson mampumemnangkap semua detail untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Dengan fitur canggih milik Epson, Scanner ini dapat memberi Anda lebih banyak daya, volume lebih tinggi dan kecepatan lebih cepat untuk produktivitas yang baik.

6. 3LCD Projector

Proyektor Epson 3LCD menghadirkan warna-warna menakjubkan dengan tingkat kecerahan yang seimbang, realistis, dan hasil gambar yang lebih hidup. Proyektor yang menjadi produk unggulan yang menjadi pilihan masyarakat.

7. Label Inkjet Printer

Epson label inkjet printer menghadirkan label warna berkualitas tinggi sesuai

kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya perlabelan. Dengan cetakan tinggi kecepatan hingga 103mm per detik, resolusi dan kendala yang sangat baik, golongan printer ini adalah pilihan yang sempurna untuk industry, kimia, perdagangan, aplikasi perlabelan untuk medis dan lainnya.

8. Label Printer

Printer Epson LabelWorks adalah salah satu seri printer Epson yang menawarkan solusi professional yang mudah digunakan untuk setiap kebutuhan perlabelan. Berbagi pilihan media label Epson mulai dari ukuran lebar, pola, warna dan gaya untuk membuat kualitas tinggi, label professional dengan limbah minimal dan penghematan yang maksimum.

9. Dot Matrix Printer

Printer Epson dot matrix adalah partner ideal untuk dapat melakukan percetakan tugas berat dengan biaya efisien melalui kemampuannya untuk bekerja dengan Multi-part. Printer ini hanya membutuhkan penggantian pita sesekali karena pita tinta yang digunakan tetap berfungsi bahkan setelah penyimpanan lama.

10. Robot Solution

Epson, pemimpin global dalam teknologi robotika, dengan kombinasi kinerja tinggi dan kemudahaan pengoperasian yang tak tertandingi. Robot Epson membawa produktivitas tinggi manufaktur otomatis yang terus berkembang pada berbagai industry di seluruh dunia.

Jajaran produk-produk tersebut dapat dijumpai di showroom New Epson Solution Center sebagai produk unggulan yang dapat menjadi pilihan konsumen. Epson Solution Center LOT 304 akan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2022 dari hari Senin – Jumat pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Para pengunjung dapat menikmati kenyamanan serta fasilitas professional yang diberikan. (*/r)