Hotel Neo Pontianak Siapkan Paket Buka Puasa dengan Pemandangan Rooftop

PONTIANAK – Sejumlah hotel di Kota Pontianak merilis Paket Buka Puasa. Hotel Neo Pontianak salah satunya. Hotel yang berlokasi di Jalan Gajah Mada ini menawarkan menu berbuka puasa All You Can Eat atau makan sepuasnya dengan hanya cukup membayar Rp88 ribu net/pax.

Chef Hotel Neo Pontianak, Hambali mengatakan, ada beragam menu yang disajikan untuk menemani momen buka puasa. Dari menu utama, dessert, minuman, hingga kue, disajikan dengan aneka macamnya. Pengunjung dapat memilih beragam menu tersebut sepuasnya.

“Secara umum menu-menu yang disajikan adalah menu khas Asians, dari Indonesia sampai menu-menu Chinese,” ujarnya.

Setiap hari, menu yang dikeluarkan bervariasi. Hotel Neo setiap pekan akan merilis menu apa saja yang dikeluarkan setiap hari satu pekan ke depan. Nantinya, pelanggan tinggal memilih waktu yang tepat untuk berbuka puasa di hotel ini.

Menu berbuka puasa di Hotel Neo Pontianak sangat beragam, terutama untuk kuenya. Aneka kue manis dan asin tersedia untuk memanjakan lidah pengunjung. Mulai dari gorengan, kue tradisional seperti bingke, dan ada pula kue modern seperti nachos.

“Nachos bukan menu khas Indonesia. Nachos adalah kulit tortila yang dipanggang kemudian diberikan saos, rasanya krispi. Apalagi ditambah mozarella,” katanya.

Di samping menyajikan aneka menu beragam dengan rasa yang enak, Hotel Neo Pontianak juga menyuguhkan suasana tempat yang nyaman dengan pemandangan kota yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Rooftop Hotel Neo Pontianak yang terletak di lantai sebelas akan menyuguhkan pemandangan Kota Pontianak yang indah di senja hari. (sti)