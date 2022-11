Mulai Rp400 Jutaan, All New Kijang Innova Zenix Mengaspal di Kalbar

PONTIANAK – MPV andalan Toyota, All New Kijang Innova Zenix akhirnya hadir di Kalimantan Barat dalam peluncuran yang digelar di GAIA Bumi Raya City Mall, Selasa (29/11). Kehadiran All New Kijang Innova Zenix pilihan model elektrifikasi di Indonesia, termasuk Kalbar. Harga yang ditawarkan untuk mobil yang punya tipe mesin gasoline dan hybrid ini berada di kisaran Rp400-600 jutaan, tergantung tipe grade-nya.

Kepala Cabang Auto2000 Pontianak Syaifuddin menjelaskan All New Kijang Innova Zenix adalah terobosan baru yang telah dinanti-nanti konsumen.

“Di pusat, All New Kijang Innova Zenix sudah dilaunching duluan dan mendapat sambutan luas. Di Pontianak juga sebelum diluncurkan sudah banyak yang memesan. Tetapi bulan ini kita baru kedatangan 6 unit, sehingga pemesan harus inden. Kemungkinan produksi dan distribusi akan lancar pada Desember dan Januari,” kata dia.

Dijelaskan dia, banyak fitur baru pada lini Innova kali ini. Konsep ekterior yang dihadirkan adalah glamorous and tough yang ingin menyampaikan kesan tangguh terlihat dari bagian depan berkat New Crossover Front Looks dengan New Front Grille Design yang dilengkapi dengan LED headlamp.

Lalu bergerak ke samping, aura layaknya SUV mewah terpancar dari new fascinating 18″ Alloy wheel, serta pillar A yang lebih tegak dan pillar D yang lebih landai memperkuat body type SUV. Sementera pada bagian belakang, struktur tiga dimensi melalui New Rear Combination lamp yang menguatkan kesan emosional dan dinamis.

Dia juga menjelaskan fitur lainnya yang hadir di All New Kijang Innova Zenix memberikan kesan mewah dan terbaik di kelasnya. “Ini sesuai dengan tren serta kebutuhan keluarga millenial dengan nilai global,” ujarnya. “Hadirnya pilihan produk dengan teknologi hybrid dan banyak fitur keamanan serta kenyamanan, ini membuat kami optimis All New Kijang Innova Zenix akan banyak mendapatkan peminat,” sambung Syaifuddin.

Mulai dari New Panoramic Retractable Roof (Q & V HV), New Captain Seat with Ottoman (Q HV), New 10” Head Unit with Smartphone Connectivity (Q & V HV), New 10” Dual Rear Seat Entertainment (Q & V), teknologi berbasis telematika T Intouch, hingga advanced safety technology Toyota Safety Sense (TSS) 3.0.

All New Kijang Innova Zenix tersedia dalam tujuh grades yang dibagi menjadi 3 grade utama yaitu Q, V dan G. Pada grade Q 2.0 HV, kendaraan ini telah dilengkapi dengan TSS 3.0 dan tersedia pilihan Modellista sebagai styling package tambahan. Di grade V, terdapat dua pilihan engine yaitu Gasoline dan Hybrid EV, dimana untuk grade 2.0 V HV tersedia opsi Modellista. Di grade G, juga tersedia dua pilihan engine, termasuk Hybrid EV. Hal ini menjadikan All New Kijang Innova Zenix sebagai model Toyota pertama yang menjadikan Hybrid EV sebagai opsi di setiap grade.

Toyota Kijang Innova Zenix di Indonesia punya fitur di antaranya dashboard camera atau DVR, wireless charger untuk gadget. Lalu pintu bagasi dengan fungsi perintah suara, serta layar 10 inchi Dual Rear Seat Entertainment with Internet Connection untuk bangku baris kedua. Selain itu pelanggan dimudahkan dengan program T-CARE. Di mana pelanggan akan menikmati gratis biaya servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang lebih dulu). Selain itu, ada tambahan benefit berupa extended warranty 1 tahun / 20.000 km. Toyota juga memberikan garansi untuk baterai All New Kijang Innova Zenix selama 8 tahun atau 160.000 km (mana yang lebih dulu). (ars)