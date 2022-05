Produk Epson Memenangkan Penghargaan Desain IF Award 2022

JAKARTA – Empat model produk dari Epson termasuk printer dan projector telah dinobatkan sebagai pemenang iF Design Award 2022. Ini merupakan salah satu penghargaan design terbesar di dunia, yang diselenggarakan oleh iF Industri Forim Design GmbH of Hannover, Jerman. Didirikan pada tahun 1953, iF Design Award menampilkan desain produk industry yang sangat inofatif.

Kriteria pemilihan berdasarkan dari pertimbangan kepraktisan dan pengerjaan hingga inovasi, sustainability, fungsionalitas, kegunaan, keamanan, estetika, dan desain ecara universal. Tahun ini, panel juri yang terdiri dari 132 ahli desain dari seluruh dunia memeriksa hampir 11.000 entri yang dikirimkan dari 57 negara dan wilayah.

Digital Colour Spectrophotometre SD-10

SD-10 adalah spektrofotometer yang sangat akurat, praktis, dan terjangkau yang dilengkapu dengan filter tuneable MEMS Fabry-Perot yang dikembangkan oleh Epson. Anda dapat menggunakannya sebagai pencocokan warna secara digital, bagian pencetakan konvensional yang memakan waktu yang dilakukan secara manual, dan terhubung dengan smartphone atau layanan cloud untuk mengumpulkan informasi warna secara terpusat untuk proses pencetakan yang lebih lancer. Berukuran saku portable, dapat membantu Anda untuk mengukur warna kapan saja, dan dimana saja.

Fitur desain utama

Bentuknya yang simple, dengan semua elemen yang tidak perlu dihilangkan, dapat memaksimalkan protabilitas dan pengoperasian. Hasil akhir yang diberikan sangat detail, dan warna serta tekstur memberikan kualitas terbaik sebagai instrument optic.

Monna Lisa ML-64000 Printer Tekstil Digital

Ini adalah printer tekstil besar pertama Epson untuk memenuhi kebutuhan kualitas merek yang tinggi. Dapat langsung mencetak pada kain hingga lebar 1.8 m.

Ukuranya (2.4 m [H] x 6 m [W]) memiliki pilar dan bentuk tampilan yang lebih kokoh. Bagian tengah yang besar memberikan gambaran proses tekstil yang sedang dicetak. Produk ini membantu proses peralihan industri percetakan tekstil dengan menggunakan teknologi analog digitall dan dapat mengurangi dampak lingkungan.

Fitur desain utama

Bodinya yang berwarna abu-ab, warna yang dimunculkan terlihat kokoh yang cocok dignakan dalam prduksi dan dapat menyamarkan noda dan kotoran. Skema warnanya yang tersendiri, dengan warna korporat Epson berfungsi sebagai sebuah aksen.

EH-LS12000B Home Projector

Teknologi sumber cahaya laser. Memberikan kualitas gambar 4K terbaik sehingga pengguna yang tidak memiliki pengaturan home theatre dapat menikmati pengalaman bioskop didalam rumah dengan gambar yang tajam, cerah, dan menarik bahkan di ruang tamu yang cukup terang.

Fitur utama desain

Desainnya yang seimbang dan simetris, sangat ringkas dan bersih dalam penampilan. Hal ini membuat proyektor dapat menyatu dengan indah dengan lingkungan tempat tinggal pengguna. Sementara itu cincin yang melingkari lensa proyektor diberi sentuhan akhir metalik, desain eksterior proyektor disempurnakan dengan adanya sedikit tekstur seperti kulit. pertimbangan desain ini diambil untuk memberikan kepuasan tertinggi kepada pengguna karena memiliki model proyektor yang mewah.

The design, well-balanced and symmetrical, is exceptionally simple and clean in appearance. This allows the projector to blend in beautifully with the user's living environment. While the ring encircling the lens of the projector was given a metallic finishing, the exterior housing design of the projector was refined by giving it a slight leather-like texture. All these design considerations are taken to give owners the utmost satisfaction of owning a high-end projector model.

ELPWP10 & ELPWP20 Presentation System

Sistem presentasi nirkabel ini dapat mengirimkan konten layer PC ke semua tampilan. Anda dapat dengan mudah mengirim video ke perangkat tampilan Anda dengan menghubungkan pemancar ke PC Anda dan mengklik ikon di layer. Selain itu, Anda dapat menampilkan konten hingga empat perangkat dilayar yang sama secara bersamaan, sehingga meningkatkan komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi selama rapat dan workshops.

Fitur utama desain

Sudut yang bulat dari pemancar system presentasi lebih mudah dan lebih menarik bagi mata manusia. Indikator LED yang jelas membantu pengguna Ketika perangkat berhasil terhubung, tanpa melalui troubleshooting yang melelahkan. Desain ini diadopsi untuk menurunkan hambatan bagi pengguna pertama kali. (*/r)

Disclaimer *Produk akan segera launching di Indonesia