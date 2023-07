Samsung Galaxy Tab S9 Ciptakan Standar Baru Sebuah Tablet

PONTIANAK – Samsung Electronics Co, Ltd. mengumumkan Galaxy Tab S9 Series terbaru, jajaran produk premium yang mendefinisikan ulang ranah tablet dan menetapkan standar baru untuk pengalaman menonton yang imersif dan kebebasan berkreasi.

Pada ketiga model, Galaxy Tab S9, S9+ dan S9 Ultra, layar Dynamic AMOLED 2X memastikan pengalaman menonton dan hiburan yang epic yang ditenagai Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy.

S Pen dengan rating IP68 dalam paket penjualan membantu pengguna untuk merealisasikan ide-ide mereka.

Dan sebagai Galaxy Tab S series pertama yang mendapatkan peringkat IP68, Galaxy Tab S9 Series memungkinkan pengguna untuk mengikuti inspirasi mereka, baik di dalam maupun di luar ruangan.

“Tidak ada perangkat seperti Galaxy Tab S9 di pasaran saat ini. Sebagai disruptor sejati dalam kategorinya, perangkat ini merupakan yang pertama dari jenisnya yang memberikan pengalaman yang paling disukai pengguna dari tablet dalam satu desain premium yang lengkap,” ujar TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business, Samsung Electronics.

“Galaxy Tab S9 Series memberdayakan pengguna untuk melahirkan ide-ide besar dan mewujudkannya, dengan benar-benar mudah.”

Temukan Ragam Hiburan dan Inspirasi di Mana Saja

Baik bermain game atau menonton video, layar Dynamic AMOLED 2X 14,6 inci Galaxy Tab S9 Ultra memberikan pengalaman hiburan yang imersif dan portabel. HDR10+ pada Galaxy Tab S9 Series memastikan pengoptimalan warna adegan demi adegan dengan ragam warna dan kecerahan yang luas.

Kecepatan dynamic refresh rate pada Galaxy Tab S9 Series secara otomatis mengkalibrasi dari 60 hingga 120Hz untuk menyeimbangkan kemampuan responsif yang mulus dengan efisiensi baterai yang dioptimalkan.

Eye Comfort juga mengurangi ketegangan mata dengan cahaya biru rendah, dikurangi lebih dari 70 persen.

Ini menghidupkan detail yang tajam, membuat fotografi, cetak biru, animasi, dan lainnya terlihat jernih dan jelas. Selain itu, aspek rasio 16:10 menghadirkan TV dan film sebagaimana seharusnya ditonton.

Hiburan pada Galaxy Tab S9 Series diperkuat audio mumpuni yang dihadirkan melalui quad speaker yang 20% lebih besar dengan suara dari sistem speaker AKG dan audio imersif Dolby Atmos.

Untuk memastikan pengalaman audio sinematik, pengguna Galaxy Tab S9 juga dapat memilih pengaturan suara yang dikustomisasi untuk bermain game, mendengarkan musik, melakukan video call, dan banyak lagi.

Bagi mereka yang ingin menikmati hiburan di luar ruangan, teknologi Vision Booster yang inovatif kini hadir pada Galaxy Tab S9 Series.

Teknologi ini secara otomatis mendeteksi kondisi pencahayaan yang terang dan beradaptasi untuk menjaga layar tetap terlihat jelas.

Dan dengan Smart Book Cover yang dapat berdiri sendiri, sesuaikan perangkat dengan orientasi portrait atau landscape untuk menonton secara hands-free.

Galaxy Tab S9 Series lebih ramping dari sebelumnya, namun tetap bertenaga.

Setiap perangkat dilengkapi dengan Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, prosesor seluler secepat kilat yang sama dengan smartphone terbaru Samsung.

Untuk pertama kalinya pada tablet Galaxy, teknologi vapor chamber yang canggih mendukung streaming, bermain game, atau mengedit video secara maraton.

Setelah berkolaborasi erat dengan para mitra game terkemuka di industri, pengguna Galaxy Tab S9 akan mendapatkan keuntungan dari pengalaman bermain game yang dioptimalkan di layar besar.

Galaxy Tab S9 Series juga merupakan jajaran Galaxy Tab paling heat-efficient hingga kini dengan vapor chamber internal yang dirancang khusus untuk kebutuhan berintensitas tinggi pada sebuah tablet.

Pembuangan panas dua arah yang baru membantu mengaktifkan dan mempertahankan kinerja yang lebih baik pada periode penggunaan yang lebih lama.

Nikmati Kebebasan untuk Mewujudkan Ide dengan Mudah

Setiap perangkat premium Galaxy Tab S9 hadir dengan satu alat yang paling disukai dan diinginkan oleh para pengguna tablet: Galaxy S Pen.

Menawarkan pengalaman seperti pulpen di atas kertas, Galaxy Tab S9 Series maupun S Pen kini memiliki rating IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu, sehingga membuka lebih banyak kemungkinan di mana pengguna dapat menemukan dan mengekspresikan ide-ide mereka.

S Pen juga dapat menulis di kolom pencarian, browser dan app store, dan pengisian daya dua arah yang baru memastikan S Pen ter-charge saat berada pada dudukannya, tanpa memusingkan arah pen diletakkan.

Pengguna dapat meng-upgrade ke S Pen Creator Edition untuk pengalaman yang lebih premium.

S Pen Creator Edition didesain dengan bahan bertekstur untuk pegangan yang nyaman dan sudut kemiringan yang lebih lebar yang membuat berkreasi menjadi lebih intuitif.

Layar imersif Galaxy Tab S9 Series adalah latar belakang yang ideal untuk proyek apa pun.

Dengan Multi Window, hingga tiga aplikasi dapat ditampilkan secara terorganisir dalam susunan window yang mudah disesuaikan.

Lakukan riset di browser, lihat gambar di Samsung Gallery dan buat sketsa ide di Samsung Notes, semuanya secara bersamaan dalam satu tampilan.

Atau dengan Pop-Up View, aplikasi dapat dilihat sebagai floating window namun tetap menampilkan layar utama secara penuh.

Saat bepergian atau bekerja on the go, Book Cover Keyboard dan DeX Mode pada Galaxy Tab S9 Series dapat mensimulasikan pengalaman desktop dengan portabilitas tablet yang maksimal.

Sudut Book Cover Keyboard yang dapat disesuaikan dan keypad dengan backlit terasa seperti PC yang ringan.

Sementara itu, DeX Mode memiliki kursor yang mudah diikuti, pengubahan ukuran dan posisi window yang fleksibel, dan kemampuan Second Screen untuk mirroring atau extend layar PC ke tablet.

Dalam panggilan Google Meet, berkolaborasi lebih mudah dengan berbagi layar dan mengedit dokumen live Samsung Notes secara langsung pada saat yang bersamaan.

Dirancang untuk menginspirasi produktivitas spontan dan juga untuk meningkatkan kreativitas, Galaxy Tab S9 Series adalah sumber dukungan untuk portofolio kreatif dengan aplikasi-aplikasi baru dan disempurnakan untuk setiap passion pribadi.

Untuk pertama kalinya di Android, GoodNotes yang banyak digemari menawarkan pengalaman baru dalam mencatat dan membuat jurnal, diluncurkan secara eksklusif untuk pengguna tablet Galaxy.

Selain itu, catatan yang dibuat di GoodNotes di semua platform dapat dengan mudah dibagikan dan diedit bersama secara simultan.

Aplikasi pengeditan video LumaFusion tingkat pro memberikan kemudahan saat membuat konten yang dapat dibagikan.

Gambar dan video – bahkan file berukuran besar – yang diambil dengan kamera smartphone Galaxy Anda dapat dengan mudah dibagikan ke Galaxy Tab S9 Series dengan Quick Share.

LumaFusion memanfaatkan sepenuhnya layar Galaxy Tab S9 Ultra yang luas untuk memastikan pengeditan video yang presisi.

Clip Studio Paint telah bertransformasi menjadi antarmuka tablet yang disederhanakan untuk menggambar, melukis, dan lainnya.

Sementara itu, ArcSite memberdayakan para desainer dan profesional dengan mengubah visi kreatif mereka menjadi cetak biru CAD 2D yang dibuat dengan cermat, site plan yang komprehensif, dan estimasi yang akurat.

Melalui kolaborasi erat dengan Google untuk mengoptimalkan pengalaman layar besar, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi mitra untuk menyelesaikan tugas dengan mudah dan mengubah ide menjadi kenyataan pada Galaxy Tab S9 Series.

Dapatkan Hasil Maksimal dari Pengalaman Premium yang Lengkap, Luar dan Dalam

Dengan pengalaman perangkatnya yang khas, Galaxy Tab S9 Series juga terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem Galaxy.

Menggunakan alat-alat kreatif menjadi mudah ketika tablet Galaxy Tab S9 terhubung ke perangkat lain.

Multi Control membuat copy, paste, atau drag teks dan gambar secara langsung antara tablet dan smartphone menjadi mudah, memungkinkan pengguna untuk mengontrol smartphone mereka dengan touchpad Galaxy Tab S9.

Untuk menyamai pengalaman software premiumnya, perangkat keras Galaxy Tab S9 Series menampilkan karakteristik desain Galaxy yang ikonik dari smartphone flagship Galaxy S series, seperti tata letak kamera yang sama mencoloknya.

Dengan ukuran setipis 5,5mm untuk Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 Series ringan dan ramping, tetapi juga kokoh dengan peringkat IP68.

Tablet ini juga dibuat untuk menangani benturan dan goresan berkat bodi yang diperkuat dengan Armor Aluminium.

Bagi mereka yang menemukan ide terbaik di tempat yang tak terduga, ini adalah mitra yang sempurna, dapat digunakan di lingkungan yang sulit dan mampu bertahan di hari yang sibuk.

Dan Outdoor Cover yang baru menawarkan ketenangan pikiran bagi pengguna tablet yang mencari perlindungan lebih.

Galaxy Tab S9 Series adalah contoh lain dari komitmen Samsung untuk membangun teknologi yang memperkaya kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak lingkungan, tanpa kompromi.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Tab S9 Series memiliki lebih banyak variasi bahan daur ulang pada komponen internal dan eksternal.

Tab S9 juga hadir dalam kotak kemasan yang didesain ulang dan kertas yang digunakan untuk kotak kemasan adalah 100 persen kertas daur ulang.

Galaxy Tab S9 Series tersedia untuk pre-order pada periode 26 Juli – 17 Agustus 2023 di Samsung.com/id dan mitra Samsung seperti Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada, Eraspace, Akulaku, Tiktok Shop, Dinomarket. Model yang tersedia yaitu:

Galaxy Tab S9 tersedia pada harga Rp 13.999.000 (8GB/128GB) dan Rp 15.999.000 (12GB/256GB) dalam pilihan warna Beige dan Graphite.

Galaxy Tab S9+ tersedia dengan harga Rp 16.999.000 (12GB/256GB) dan Rp 18.999.000 (12GB/512 GB) dalam warna Graphite.

Galaxy Tab S9 Ultra tersedia pada harga Rp 19.999.000 (12GB/256GB) dan Rp 21.999.000 (12GB/512 GB) dalam warna Graphite.

Selama periode pre-order Galaxy Tab S9 series, dapatkan penawaran khusus berupa gratis upgrade storage dua kali lipat kapasitas, dan diskon sebesar 50% untuk pembelian Book Cover Keyboard.

Pengalaman premium ini dilindungi dan didukung oleh empat generasi One UI, disertai peningkatan OS Android dan pembaruan keamanan selama lima tahun. (r/*)