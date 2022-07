Perluas Investasi, BRI Jalin Kerja Sama dengan Mirae Asset Sekuritas

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan salah satunya melalui kolaborasi dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk memperluas investasi, serta dalam rangka demokratisasi investasi melalui digitalisasi.

Diketahui, pada Rabu, 27 Juli 2022, BRI dengan Mirae Asset Sekuritas telah menyelenggarakan acara Inauguration Ceremony dengan tema “Collaboration to Accelerate the Democratization of Finance through Digitalization”.

BRI yang merupakan bank BUMN dengan sebaran nasabah terluas di Indonesia, berkolaborasi dengan Mirae Asset Sekuritas yang merupakan perusahaan efek dengan nilai transaksi saham terbesar di Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk memberikan layanan transaksi finansial pasar modal secara online serta meningkatkan kesadaran finansial perbankan.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, melalui kerja sama antara BRI dengan Mirae Asset Sekuritas, nantinya para investor dapat merasakan pengalaman menggunakan produk teknologi digitalisasi termutakhir untuk melakukan pembukaan rekening investasi secara online.

“Tentunya BRI selalu berupaya memenuhi segala kebutuhan nasabahnya sehingga perseroan menyambut baik kerja sama ini. Selain itu, BRI juga turut andil dalam gerakan demokratisasi investasi yang dicetuskan Mirae Asset Sekuritas agar masyarakat dapat sadar finansial untuk mulai berinvestasi di pasar modal,” ujar Handayani.

Adapun teknologi yang digunakan dalam pembukaan rekening investasi online (OOA) tersebut termasuk dokumentasi tanpa kertas sama sekali (paperless). Kemudian dilengkapi dengan pengecekan kesamaan wajah secara digital (face comparison), penyamaan data otomatis KTP melalui Optical Character Recognition (OCR), dan tanda tangan online (online signature).

“BRI sebagai bank BUMN terbesar yang memiliki cabang dengan sebaran terluas, dengan pertumbuhan RDN sebesar 18.5% ytd dan pertumbuhan saldo RDN sebesar 58% ytd, yang berkolaborasi dengan Mirae Asset Sekuritas sebagai perusahaan efek dengan nilai transaksi saham terbesar di Indonesia, diharapkan kolaborasi dua perusahaan terbesar di masing masing industrinya ini akan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Seiring dengan niat mendemokratisasi investasi, literasi keuangan dan investasi yang akan dijalankan bersama oleh Mirae Asset Sekuritas dan BRI dapat membuat masyarakat di seluruh Indonesia lebih sadar keuangan dan sadar investasi. (*/r)