Umur Anjing Berbeda Berdasarkan Ras, Kenali Cara Menghitung dan Merawatnya

PONTIANAK POST- Usia anjing tidak hanya ditentukan oleh berapa lama hewan tersebut hidup, tetapi juga berkaitan dengan ras, ukuran tubuh, faktor keturunan, serta perawatan sehari-hari. Secara umum, anjing memiliki harapan hidup sekitar 10 hingga 13 tahun. Namun, sejumlah ras berukuran kecil berpeluang hidup lebih lama dibandingkan anjing berukuran besar.

Memahami usia anjing menjadi hal penting bagi pemilik karena setiap tahap kehidupan memiliki kebutuhan berbeda. Mulai dari pemberian makanan, aktivitas fisik, hingga pemeriksaan kesehatan, semuanya perlu disesuaikan dengan kondisi dan pertambahan usia hewan peliharaan.

Cara Menghitung Umur Anjing ke Usia Manusia

Advertisement Selama ini, perhitungan umur anjing kerap menggunakan anggapan satu tahun usia anjing setara dengan tujuh tahun manusia. Metode tersebut dinilai kurang akurat karena tidak memperhitungkan perbedaan ukuran tubuh, ras, serta perkembangan anjing yang berlangsung cepat pada awal kehidupannya.

Dalam perhitungan umum yang dijelaskan NexGard, tahun pertama kehidupan anjing setara dengan sekitar 15 tahun manusia. Tahun kedua setara dengan sembilan tahun manusia, sedangkan setiap tahun berikutnya diperkirakan sama dengan lima tahun manusia. Rumus tersebut merupakan perkiraan rata-rata untuk anjing berukuran sedang, sehingga hasilnya dapat berbeda pada ras kecil maupun besar.

Harapan Hidup Anjing Berdasarkan Ukuran dan Ras

Advertisement Perbedaan harapan hidup juga terlihat berdasarkan ukuran tubuh. Anjing kecil umumnya dapat hidup sekitar 14 hingga 18 tahun, sedangkan anjing berukuran sedang memiliki perkiraan usia 12 hingga 15 tahun. Adapun anjing besar dan raksasa cenderung mempunyai rentang hidup lebih pendek, yakni sekitar delapan hingga 12 tahun.

Sejumlah ras kecil memiliki perkiraan usia yang relatif panjang. Chihuahua dapat hidup sekitar 14 hingga 16 tahun, Toy Poodle 14 hingga 18 tahun, Yorkshire Terrier 13 hingga 16 tahun, serta Pomeranian 12 hingga 16 tahun. Sementara itu, Dachshund diperkirakan hidup 12 hingga 16 tahun, Shih Tzu 10 hingga 18 tahun, dan Maltese 12 hingga 15 tahun.

Pada kelompok anjing berukuran sedang, Beagle dan Cocker Spaniel memiliki perkiraan usia 12 hingga 15 tahun. Border Collie dan Australian Shepherd juga berada pada rentang 12 hingga 15 tahun. Sementara Brittany Spaniel diperkirakan hidup 12 hingga 14 tahun, Boxer 10 hingga 12 tahun, dan Bulldog sekitar delapan hingga 10 tahun.

Berbeda dengan kelompok tersebut, sejumlah ras besar mempunyai rentang usia lebih pendek. Labrador Retriever dan Golden Retriever diperkirakan hidup 10 hingga 12 tahun. German Shepherd memiliki perkiraan usia sembilan hingga 13 tahun, sedangkan Rottweiler sekitar delapan hingga 10 tahun.

Untuk ras berukuran raksasa, Great Dane diperkirakan hidup tujuh hingga 10 tahun, Bernese Mountain Dog tujuh hingga 10 tahun, Saint Bernard delapan hingga 10 tahun, dan Mastiff enam hingga 10 tahun.

Faktor yang Memengaruhi Umur Anjing

Perbedaan usia tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor, salah satunya ukuran tubuh. Anjing besar cenderung mengalami proses penuaan lebih cepat pada tingkat sel dibandingkan anjing kecil. Selain itu, faktor genetik turut memengaruhi kerentanan terhadap penyakit tertentu, termasuk gangguan jantung dan kanker.