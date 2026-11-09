5 Fakta Sultan Hamid II, Perancang Garuda Pancasila yang Pernah Jadi Ajudan Ratu Belanda

PONTIANAK POST – Nama Sultan Hamid II dikenal luas sebagai tokoh yang merancang lambang negara Garuda Pancasila. Namun, perjalanan hidup Sultan Pontianak ketujuh ini menyimpan sejumlah fakta sejarah yang tidak banyak diketahui, mulai dari pengangkatannya sebagai ajudan istimewa Ratu Belanda hingga keterlibatannya dalam peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Dilansir dari Historia.Id, Sultan Hamid II memiliki nama lengkap Sjarif Hamid Alqadrie. Ia lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 dan dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 29 Oktober 1945.

Advertisement Perjalanan politiknya tidak sederhana. Ia pernah berada dalam lingkungan militer Kerajaan Belanda, memimpin Badan Permusyawaratan Federal (BFO), hingga dipercaya Presiden Soekarno mengoordinasikan perumusan lambang negara. Namun, namanya juga tercatat dalam perkara APRA yang berujung pada hukuman penjara.

Berikut lima fakta menarik tentang Sultan Hamid II yang memperlihatkan perjalanan hidupnya dalam sejarah Indonesia.

Advertisement 1. Keluarganya Menjadi Korban Peristiwa Mandor

Salah satu sisi kehidupan Sultan Hamid II yang jarang dibicarakan adalah tragedi yang menimpa keluarganya ketika Jepang menduduki Indonesia.

Saat pendudukan Jepang, Sultan Hamid II ditahan di Batavia. Sementara itu, keluarganya yang berada di Pontianak menjadi korban pembantaian tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor pada 1943–1944.

Tragedi tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Sultan Hamid II. Peristiwa Mandor sendiri merupakan salah satu episode kelam sejarah Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang.

2. Pernah Menjadi Ajudan Istimewa Ratu Belanda

Sebelum dikenal sebagai perancang lambang negara, Sultan Hamid II meniti karier militer di Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), tentara Kerajaan Hindia Belanda.

Dalam perjalanan kariernya, ia pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan sejumlah daerah lainnya.