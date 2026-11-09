Soekarno-Hatta Ditangkap, Jenderal Soedirman Tetap Pilih Bergerilya Meski Sakit Paru-Paru

Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap memimpin perjuangan gerilya meski menderita sakit paru-paru. (DOK WIKIPEDIA)

PONTIANAK POST – Kondisi kesehatan yang terus menurun tidak menghentikan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meski menderita sakit paru-paru, Soedirman tetap memimpin pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui perang gerilya.

Advertisement Bahkan, dalam kondisi fisik yang lemah, Soedirman harus menggunakan tandu untuk berpindah tempat selama memimpin perjuangan. Ia tetap berada di tengah pasukan ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948.

Kisah perjuangan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Soedirman memilih melanjutkan perlawanan bersenjata meskipun harus menghadapi keterbatasan kesehatan.

Advertisement Peristiwa itu diungkap dalam artikel berjudul Kenegarawanan Presiden Soekarno dan Panglima Jenderal Soedirman yang ditulis M. Arief Khumaedy dan dipublikasikan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada 25 Agustus 2017.

Tetap Bergerilya Saat Soekarno dan Hatta Ditangkap

Perjuangan Soedirman berlangsung ketika situasi Republik Indonesia berada dalam tekanan besar. Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 18 Desember 1948 dan melakukan serangan terhadap wilayah kekuasaan Republik.

Saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memilih tetap berada di dalam kota untuk melanjutkan perjuangan melalui jalur diplomasi.

Namun, Jenderal Soedirman memiliki pandangan berbeda. Ia meminta Soekarno ikut bergerilya karena menganggap Belanda telah mengingkari janji sehingga perjuangan diplomasi tidak lagi efektif.

Perbedaan strategi tersebut membuat Soedirman memilih melanjutkan perlawanan bersenjata. Sementara itu, Soekarno tetap meyakini diplomasi diperlukan untuk mendapatkan dukungan dunia internasional dan menekan Belanda melalui jalur politik.