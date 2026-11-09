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Ragam

CEO Nvidia Jensen Huang Akui Perselingkuhan, Sampaikan Permintaan Maaf

Basilius Andreas Gas
Penulis: Basilius Andreas Gas
Nvidia dilanda skandal perselingkuhan antara CEO-nya Jensen Huang (kanan) dengan perempuan yang diduga spion Tiongkok Alice Huang (kiri). (jawapos/SiliconANGLE).
Nvidia dilanda skandal perselingkuhan antara CEO-nya Jensen Huang (kanan) dengan perempuan yang diduga spion Tiongkok Alice Huang (kiri). (jawapos/SiliconANGLE).

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PONTIANAK POST- Pendiri sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang secara terbuka mengakui telah berselingkuh dari istrinya. Pengakuan tersebut disampaikan melalui surat elektronik yang dikirim kepada seluruh karyawan perusahaan pada Minggu (8/11) waktu setempat. Dalam pesan sepanjang 251 kata itu, Huang menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan rekan kerjanya atas tindakan yang telah dilakukannya.

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Eksekutif teknologi berusia 63 tahun tersebut mengakui perbuatannya telah melukai istri dan anak-anaknya. Ia juga menyadari bahwa tindakannya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap komitmen dalam pernikahan.

”Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya telah menyakiti dirinya dan anak-anak kami. Tidak ada alasan untuk apa yang telah saya lakukan,” kata Huang dalam surat elektronik tersebut.

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Dalam pesannya, Huang menyampaikan penyesalan sekaligus mengakui tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ia juga meminta maaf kepada keluarga yang selama ini memberikan dukungan dan kasih sayang kepadanya.

Permintaan maaf tersebut muncul bersamaan dengan pengumuman Nvidia mengenai pembentukan komite independen. Komite itu dibentuk untuk menyelidiki dugaan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing.

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Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Jawapos
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