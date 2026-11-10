Sejarah Hari Pahlawan 10 November, Ada Perjuangan Rakyat Sipil yang Jarang Diingat

PONTIANAK POST - Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November tidak hanya mengingatkan bangsa Indonesia pada sosok Bung Tomo dan pertempuran heroik di Surabaya. Di balik peristiwa bersejarah tersebut, ada perjuangan ribuan rakyat sipil yang ikut mempertahankan kemerdekaan meski harus menghadapi kekuatan militer Sekutu yang jauh lebih besar.

Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Advertisement Namun, ada sisi lain yang tidak kalah penting untuk dikenang. Perlawanan saat itu bukan hanya dilakukan tentara atau kelompok bersenjata, melainkan juga melibatkan pemuda, masyarakat sipil, dan berbagai kelompok pejuang dari sejumlah daerah.

Mereka bersatu menghadapi pasukan Inggris yang memiliki persenjataan jauh lebih lengkap.

Advertisement Berawal dari Kedatangan Sekutu dan Ultimatum

Dilansir dari antaranews.com, ketegangan di Surabaya bermula ketika pasukan Sekutu tiba di Indonesia pada September 1945. Kedatangan mereka semula bertujuan menerima penyerahan Jepang, membebaskan tawanan perang, serta melucuti persenjataan tentara Jepang.

Akan tetapi, kehadiran unsur administrasi Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration (NICA) bersama pasukan Sekutu menimbulkan kecurigaan masyarakat Indonesia.

Situasi semakin memanas ketika pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945.

Serangkaian bentrokan kemudian terjadi antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia. Ketegangan mencapai puncaknya setelah Mallaby tewas dalam sebuah insiden pada 30 Oktober 1945.

Peristiwa tersebut memperburuk hubungan kedua pihak. Komandan pasukan Inggris, Mayor Jenderal Robert Mansergh, kemudian mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945.