Bukan Angkat Senjata, Pahlawan Perempuan Rasuna Said Justru Ditangkap Belanda karena Kata-katanya





PONTIANAK POST - Perjuangan melawan penjajahan Belanda tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Hajjah Rangkayo Rasuna Said memilih pendidikan, tulisan, dan pidato sebagai senjata untuk membangkitkan kesadaran rakyat tentang pentingnya kemerdekaan Indonesia.

Perempuan asal Maninjau, Sumatera Barat, yang lahir pada 14 September 1910 itu dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam pergerakan nasional. Keberaniannya menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial bahkan membuatnya harus berhadapan langsung dengan aparat Belanda.

Advertisement Menurut catatan antaranews.com, Rasuna Said mulai terlibat dalam pergerakan nasional sejak usia muda. Pada 1926, ia bergabung dengan organisasi Sarekat Rakyat. Perjuangannya kemudian berlanjut melalui Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI).

Melalui organisasi tersebut, Rasuna Said semakin aktif menyuarakan gagasan tentang kemerdekaan dan pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

Advertisement Berani Mengkritik Pemerintah Kolonial

Salah satu hal yang membuat Rasuna Said dikenang adalah keberaniannya menggunakan pidato untuk menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

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Ia tidak sekadar menyampaikan gagasan, tetapi juga mengajak masyarakat memahami kondisi bangsa yang masih berada di bawah penjajahan.

Sikap kritis tersebut membuat aktivitas politiknya mendapat perhatian aparat kolonial. Pada 1932, Rasuna Said ditangkap setelah menyampaikan pidato politik di Payakumbuh.

Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan melalui kata-kata dan pemikiran pun dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial.

Perjuangan Berlanjut Melalui Pendidikan dan Pers

Keluar dari penjara tidak membuat Rasuna Said menghentikan aktivitas perjuangannya. Ia tetap konsisten menyuarakan kesadaran kebangsaan melalui pendidikan dan penerbitan.