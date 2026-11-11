Bung Karno dan Jenderal Soedirman Ternyata Pernah Berselisih Tegang di Masa Kritis Republik

PONTIANAK POST – Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Soedirman pernah berbeda pendapat ketika Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda II. Keduanya sama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan, tetapi memiliki pandangan berbeda mengenai cara menghadapi kekuatan Belanda.

Soekarno memilih mempertahankan perjuangan melalui jalur diplomasi, sedangkan Soedirman menghendaki perlawanan bersenjata dengan bergerilya. Perbedaan strategi itu sempat menimbulkan ketegangan di antara dua tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Advertisement Perbedaan tersebut bukan karena keduanya memiliki tujuan yang bertolak belakang. Soekarno dan Soedirman sama-sama ingin mempertahankan Republik Indonesia, tetapi melihat jalan perjuangan dari sudut pandang yang berbeda.

Soekarno Mengandalkan Jalur Diplomasi

Advertisement Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia diserang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memilih tetap berada di ibu kota meskipun mengetahui risiko ditangkap oleh Belanda.

Soekarno meyakini jalur diplomasi tetap diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Melalui perundingan, pemerintah berharap memperoleh dukungan dunia internasional sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap Belanda.

Pilihan tersebut juga berkaitan dengan upaya menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan tetap memiliki pemerintahan. Karena itu, perjuangan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi juga di arena diplomasi internasional.

Jenderal Soedirman Memilih Perlawanan Gerilya

Berbeda dengan Soekarno, Jenderal Soedirman menilai Belanda telah berulang kali mengingkari kesepakatan. Ia memandang perlawanan bersenjata perlu terus dilakukan dan meminta Soekarno tidak hanya mengandalkan diplomasi.

Soedirman bahkan menghendaki agar Presiden Soekarno ikut bergerilya. Namun, Soekarno memilih tetap menjalankan perjuangan dari ibu kota melalui jalur politik dan diplomasi.

Ketika Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap sejumlah pemimpin Republik, Soedirman meninggalkan ibu kota untuk melanjutkan perlawanan. Dalam kondisi sakit paru-paru, ia tetap memimpin pasukan bergerilya dari atas tandu.