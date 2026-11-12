53 Tahun Pontianak Post: Salman, Saksi Perjalanan Jurnalistik dari Era Disket ke Digital

PONTIANAK POST – Perjalanan 53 tahun Pontianak Post merupakan kisah panjang tentang perubahan, perjuangan, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari masa ketika wartawan harus mengirim berita menggunakan disket hingga era digital yang memungkinkan informasi tersebar dalam hitungan detik, Pontianak Post terus berupaya menjaga eksistensinya.

Salah satu saksi perjalanan panjang tersebut adalah Salman yang berbincang bersama Host, Idil Aqsa Akbari dalam Podcast Pontianak Post " Bukan NAME".

Direktur Utama Pontianak Post ini telah mengabdikan lebih dari tiga dekade hidupnya di dunia jurnalistik. Bergabung sejak 1993, ia mengalami langsung berbagai perubahan teknologi, pola kerja wartawan, hingga dinamika industri media di Kalimantan Barat.

Advertisement Menariknya, menjadi wartawan bukanlah cita-cita Salman sejak awal. Perjalanannya justru dimulai dari sebuah iklan lowongan pekerjaan yang dibacanya di koran, sehari setelah menyelesaikan ujian sarjana.

Saat itu, ia bahkan belum memahami apa pekerjaan seorang reporter. Latar belakang pendidikannya adalah matematika dan sama sekali tidak berkaitan dengan ilmu jurnalistik.

Karena persyaratan lowongan hanya membutuhkan lulusan sarjana, ia pun mencoba melamar ke kantor Pontianak Post di Jalan Gajah Mada Nomor 24, Pontianak.

Advertisement "Saya sebenarnya tidak pernah punya cita-cita menjadi wartawan, bahkan tidak tahu apa itu reporter," kenang Salman.

Ia mengaku awalnya hanya mencari pekerjaan. Ketika membaca lowongan tersebut, ia belum memahami bahwa reporter merupakan profesi yang berkaitan dengan pekerjaan wartawan.

"Saya baca lowongan itu, dicari seorang reporter. Saya tidak tahu reporter itu kerjanya apa. Pokoknya saya melamar saja," ceritanya.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi tes, Salman membeli buku di toko buku Jalan Juanda. Dari sana, ia mulai mempelajari dasar-dasar jurnalistik, termasuk pengertian berita, teknik penulisan, dan prinsip 5W+1H.