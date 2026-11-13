6 Tempat Terbaik Meletakkan Christmas Cactus di Rumah agar Rajin Berbunga

PONTIANAK POST -Tanaman hias tidak hanya membutuhkan penyiraman dan pupuk agar tumbuh subur.

Lokasi penempatannya juga berpengaruh terhadap kesehatan tanaman, termasuk kaktus Natal (Christmas cactus) yang dikenal dengan bunga berwarna cerah.

Kaktus Natal membutuhkan cahaya terang tidak langsung, kelembapan yang cukup, serta suhu ruangan yang relatif stabil. Karena itu, meletakkannya di dekat jendela atau sudut rumah yang mendapat pencahayaan alami bisa membantu pertumbuhan dan pembentukan bunga.

Dilansir dari Balcony Garden Web, ada enam lokasi di rumah yang dapat dipertimbangkan untuk menempatkan tanaman ini. Masing-masing memiliki kelebihan, tetapi tetap perlu memperhatikan kondisi cahaya dan sirkulasi udara.

1. Dekat jendela yang menghadap timur

Advertisement Jendela yang menghadap timur menjadi salah satu lokasi terbaik untuk kaktus Natal. Area ini biasanya memperoleh sinar matahari pagi yang lebih lembut sehingga kebutuhan cahaya tanaman dapat terpenuhi tanpa paparan panas berlebihan.

Pot bisa diletakkan langsung di ambang jendela atau menggunakan penyangga tanaman di dekatnya. Jika kaca menjadi terlalu panas saat musim kemarau, pindahkan pot sedikit menjauh.

Pastikan wadah memiliki lubang drainase. Air yang menggenang pada pot luar atau tatakan sebaiknya segera dibuang agar akar tidak terus terendam.

2. Rak ruang keluarga yang terang

Rak buku, meja samping, atau penyangga tanaman di ruang keluarga juga bisa menjadi tempat menarik untuk meletakkan kaktus Natal.

Batangnya yang menjuntai dan bunga berwarna cerah dapat menjadi elemen dekorasi ruangan. Namun, pilih rak yang mendapat cukup cahaya alami tidak langsung, bukan sudut ruangan yang gelap.

Jauhkan tanaman dari perapian, ventilasi pemanas, serta pintu luar yang sering dibuka. Perubahan suhu secara mendadak dapat mengganggu kondisi tanaman dan menyebabkan kuncup bunga rontok.