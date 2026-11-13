Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ragam

6 Tempat Terbaik Meletakkan Christmas Cactus di Rumah agar Rajin Berbunga

C
Penulis: Chairunnisya
Kaktus Natal dengan bunga berwarna cerah dapat ditempatkan di dekat jendela atau area rumah yang mendapat cahaya tidak langsung. (BALCONY GARDEN WEB)
Kaktus Natal dengan bunga berwarna cerah dapat ditempatkan di dekat jendela atau area rumah yang mendapat cahaya tidak langsung. (BALCONY GARDEN WEB)

Advertisement

PONTIANAK POST -Tanaman hias tidak hanya membutuhkan penyiraman dan pupuk agar tumbuh subur.

Lokasi penempatannya juga berpengaruh terhadap kesehatan tanaman, termasuk kaktus Natal (Christmas cactus) yang dikenal dengan bunga berwarna cerah.

Kaktus Natal membutuhkan cahaya terang tidak langsung, kelembapan yang cukup, serta suhu ruangan yang relatif stabil. Karena itu, meletakkannya di dekat jendela atau sudut rumah yang mendapat pencahayaan alami bisa membantu pertumbuhan dan pembentukan bunga.

Advertisement

Baca Juga: Mengapa Bunga Porselen, Hoya Semakin Populer? Ini Keunikan Bunga, Daun, dan Perawatannya

Dilansir dari Balcony Garden Web,  ada enam lokasi di rumah yang dapat dipertimbangkan untuk menempatkan tanaman ini. Masing-masing memiliki kelebihan, tetapi tetap perlu memperhatikan kondisi cahaya dan sirkulasi udara.

1. Dekat jendela yang menghadap timur

Advertisement

Jendela yang menghadap timur menjadi salah satu lokasi terbaik untuk kaktus Natal. Area ini biasanya memperoleh sinar matahari pagi yang lebih lembut sehingga kebutuhan cahaya tanaman dapat terpenuhi tanpa paparan panas berlebihan.

Pot bisa diletakkan langsung di ambang jendela atau menggunakan penyangga tanaman di dekatnya. Jika kaca menjadi terlalu panas saat musim kemarau, pindahkan pot sedikit menjauh.

Pastikan wadah memiliki lubang drainase. Air yang menggenang pada pot luar atau tatakan sebaiknya segera dibuang agar akar tidak terus terendam.

Baca Juga: Okra dalam Pot Mulai Berbuah 5-7 Hari Setelah Bunga, Ini Waktu Panennya

2. Rak ruang keluarga yang terang

Rak buku, meja samping, atau penyangga tanaman di ruang keluarga juga bisa menjadi tempat menarik untuk meletakkan kaktus Natal.

Batangnya yang menjuntai dan bunga berwarna cerah dapat menjadi elemen dekorasi ruangan. Namun, pilih rak yang mendapat cukup cahaya alami tidak langsung, bukan sudut ruangan yang gelap.

Jauhkan tanaman dari perapian, ventilasi pemanas, serta pintu luar yang sering dibuka. Perubahan suhu secara mendadak dapat mengganggu kondisi tanaman dan menyebabkan kuncup bunga rontok.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Hoya Carnosa, Tanaman Hias Berdaun Mengilap yang Bisa Tumbuh di Dalam Rumah

Hoya Carnosa, Tanaman Hias Berdaun Mengilap yang Bisa Tumbuh di Dalam Rumah

Hoya carnosa cocok menjadi tanaman hias dalam ruangan. Kenali kebutuhan cahaya, media tanam, penyiraman, dan suhu yang sesuai.

Populer Jadi Tanaman Hias, Apakah Snake Plant Beracun dan Bahaya Bagi Anjing?

Populer Jadi Tanaman Hias, Apakah Snake Plant Beracun dan Bahaya Bagi Anjing?

Hati-hati racun saponin pada lidah mertua yang picu muntah dan diare pada anjing. Simak penanganan tepat serta tanaman penggantiannya!

Philodendron Brandi, Tanaman Hias dengan Daun Hijau Keperakan

Philodendron Brandi, Tanaman Hias dengan Daun Hijau Keperakan

Philodendron Brandi memiliki daun hijau keperakan dan dapat tumbuh merambat dengan perawatan cahaya, air, tanah, dan suhu tepat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer