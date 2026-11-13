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Ragam

Sejarah OVVO Pontianak, Murid Gratis Sekolah hingga Langsung Diangkat Jadi Guru

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Penulis: Silvina
Ilustrasi bangunan lama di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak, yang pernah digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan OVVO pada akhir 1940-an.
Ilustrasi bangunan lama di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak, yang pernah digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan OVVO pada akhir 1940-an.

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PONTIANAK POST – Jauh sebelum pendidikan guru berkembang seperti sekarang, Pontianak pernah memiliki sekolah khusus yang mencetak tenaga pendidik untuk mengajar di sekolah-sekolah desa. Sekolah tersebut bernama OVVO (Opleyding Voor Volkschool Onderweyser), lembaga pendidikan guru yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar setelah Indonesia merdeka.

Sekolah OVVO menjadi salah satu bagian menarik dari sejarah pendidikan di Pontianak pada akhir 1940-an. Tidak hanya memberikan pendidikan tanpa biaya, para muridnya juga memperoleh tunjangan bulanan dan kesempatan langsung diangkat menjadi guru setelah menyelesaikan pendidikan.

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Sekolah Guru dengan Fasilitas Tunjangan Bulanan

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Menurut catatan peminat kajian sejarah Kalimantan Barat, Syafaruddin Daeng Usman, OVVO dipersiapkan untuk mendidik calon guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat (SR) tiga tahun, terutama di wilayah pedesaan.

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Pada masa itu, pendidikan di OVVO tidak dipungut biaya. Sebaliknya, para murid mendapatkan tunjangan atau yang dikenal dengan istilah tulage sebesar Rp17,50 setiap bulan.

Keistimewaan lainnya, setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan langsung diangkat sebagai guru. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah, termasuk wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

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OVVO menumpang di salah satu ruangan SMP di Jalan Rahadi Osman, Pontianak. Bangunan tersebut kemudian digunakan sebagai SKP dan belakangan menjadi gedung Bank BNI, tidak jauh dari kawasan dermaga feri Jalan Bardan Nadi.

Hanya Ada Tiga Angkatan

Dalam sejarahnya, OVVO hanya melahirkan tiga angkatan. Angkatan pertama di antaranya Uray Yakob, Wagimin, D Nawi, Sariyem, dan Zainuddin.

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Angkatan kedua memiliki sejumlah nama, termasuk Selamat Muslana. Sementara angkatan ketiga di antaranya Ahmad Ali, Mat Saron, Latifah Oni, Syarif Mochdar, dan Mahmud Cengkong.

Pada tahun ajaran 1949-1950, OVVO angkatan kedua memiliki 36 murid dengan Engku Hasan sebagai pengajar. Ia merupakan kelahiran Sambas dan lulusan Normal School (NS) Banjarmasin.

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Editor : Silvina
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