Murid Sekolah Pontianak Dulu Harus Jalan Kaki 3 Kilometer, Lewati Pekuburan demi Menuntut Ilmu

PONTIANAK POST – Perjalanan menuju sekolah pada masa sekarang mungkin hanya membutuhkan kendaraan atau berjalan kaki beberapa menit. Namun, kondisi berbeda dialami anak-anak sekolah di Pontianak pada era 1940-an.

Sebagian murid harus berjalan kaki hingga sekitar tiga kilometer untuk sampai ke sekolah. Mereka melewati pekuburan Cina, kebun sayur, kawasan Kebon Darat, Hijas, hingga sejumlah gang kecil.

Advertisement Bahkan, ada pula calon guru yang berangkat sekolah tanpa menggunakan alas kaki. Kisah tersebut menjadi gambaran kehidupan pendidikan di Pontianak pada masa awal kemerdekaan.

Menempuh Jarak Jauh demi Bersekolah

Advertisement Dalam catatan peminat kajian sejarah Kalimantan Barat, Syafaruddin Daeng Usman, disebutkan bahwa pada masa itu Pontianak memiliki dua Sekolah Rakyat (SR).

Selain SR I di Jalan Norali, terdapat SR II dengan masa pendidikan enam tahun di Kampung Melayu. Kawasan tersebut sekarang dikenal sebagai Jalan Tanjungpura, mulai dari persimpangan Jalan Diponegoro hingga jembatan Parit Tokkaya di sekitar Ramayana.

Meski sekarang berada di kawasan perkotaan yang ramai, lokasi sekolah tersebut pada masa itu tergolong pinggiran, bahkan dianggap berada di luar kota.

Sebagian besar muridnya tinggal di kawasan Gang Nurdin, Sargo, Kelenteng, dan Tengah. Untuk sampai ke sekolah, mereka harus berjalan kaki dengan jarak tidak kurang dari tiga kilometer.

Sepanjang perjalanan, mereka melewati pekuburan Cina atau Sentiong, kebun sayur, Kebon Darat, Hijas, serta sejumlah gang kecil.

Menariknya, hubungan antarmurid di sekolah tersebut dikenal sangat akrab. Rasa kekeluargaan begitu kuat hingga hampir tidak pernah terjadi perkelahian antarsiswa.