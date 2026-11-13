Baru Membeli Christmas Cactus? Ini 8 Cara Merawatnya agar Tumbuh Subur

Kaktus Natal atau Christmas cactus tidak selalu langsung tumbuh optimal setelah dipindahkan dari tempat penjualan.

Perubahan suhu, pencahayaan, hingga kondisi lingkungan dapat membuat tanaman mengalami stres.

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Karena itu, perawatan pada beberapa minggu pertama menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pertumbuhannya.

Dilansir dari Balcony Garden Web, berikut delapan cara merawat kaktus Natal muda setelah dibeli agar tetap sehat dan berkembang dengan baik.

1. Periksa tanaman dari serangan hama

Hal pertama yang perlu dilakukan setelah membeli kaktus Natal adalah memeriksa kondisi tanaman secara menyeluruh.

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Tanaman muda terkadang membawa hama dari tempat pembibitan atau penjualan. Beberapa di antaranya adalah fungus gnats dan kutu putih atau mealybugs.

Periksa permukaan tanah serta bagian bawah setiap ruas daun. Jika ditemukan tanda-tanda serangan hama, segera lakukan penanganan menggunakan semprotan minyak neem atau sabun insektisida.

Bubuk kayu manis juga dapat ditaburkan tipis pada permukaan tanah. Bahan tersebut memiliki sifat antijamur ringan dan dapat membantu menghambat perkembangan larva fungus gnats.

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2. Jangan terburu-buru mengganti pot

Kesalahan yang sering dilakukan pemilik tanaman baru adalah langsung memindahkan kaktus Natal ke pot yang lebih besar.

Padahal, tanaman ini umumnya dapat tumbuh lebih baik ketika berada dalam pot yang ukurannya sedikit rapat. Kondisi tersebut juga membantu mengurangi risiko stres akibat pemindahan.

Penggantian pot baru diperlukan apabila akar sudah terlalu padat, melingkari bagian dalam pot, atau keluar melalui lubang drainase.

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Jika ingin mempercantik tampilannya, cukup masukkan pot asli ke dalam pot dekoratif. Dengan begitu, tampilan tanaman lebih menarik tanpa harus mengganggu kondisi akarnya.

Ketika waktunya mengganti pot, pilih wadah yang diameternya hanya sekitar 2,5–5 sentimeter lebih besar dari pot sebelumnya.

3. Berikan waktu sebelum penyiraman pertama

Kaktus Natal yang baru dibeli biasanya sudah mengalami berbagai perubahan selama proses pengangkutan dan pemindahan.

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Kondisi tersebut dapat membuat tanaman mengalami stres. Karena itu, penyiraman sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru.

Tunggu sekitar 4–7 hari sebelum penyiraman pertama, kecuali jika tanah sudah terlihat sangat kering atau membutuhkan air.

Penyiraman berlebihan menjadi salah satu penyebab utama kematian kaktus Natal muda.

Akar tanaman membutuhkan oksigen dan kondisi tanah yang terlalu basah dapat menyebabkan pembusukan.

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4. Pilih tempat dengan pencahayaan yang sesuai

Lokasi penempatan turut menentukan kesehatan kaktus Natal.

Tanaman ini menyukai cahaya terang tidak langsung dan masih dapat menerima sinar matahari lembut pada pagi hari.

Jendela yang menghadap ke timur menjadi salah satu lokasi yang cocok karena memberikan pencahayaan pagi tanpa paparan sinar matahari siang yang terlalu kuat.

Hindari meletakkan tanaman di tempat dengan paparan sinar matahari langsung yang intens. Kondisi tersebut dapat membuat ruas daunnya mengalami kerusakan.

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Selain pencahayaan, jaga agar suhu di sekitar tanaman tetap stabil. Hindari lokasi yang terkena hembusan udara dingin, panas dari pemanas, atau perubahan suhu mendadak.

5. Biarkan tanaman beradaptasi selama dua minggu

Dua minggu pertama menjadi masa penting bagi kaktus Natal setelah dibawa pulang.

Pada periode ini, sebaiknya jangan terlalu sering memindahkan posisi pot. Hindari pula pemangkasan dan pemberian pupuk sebelum tanaman benar-benar beradaptasi.

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Perubahan lingkungan yang terlalu sering dapat menambah tekanan pada tanaman. Tempatkan kaktus Natal di lokasi yang tenang dengan pencahayaan cukup dan kondisi suhu stabil.

Jika tanah masih lembap, tunda penyiraman sampai bagian atasnya mulai mengering. Selama masa adaptasi, beberapa ruas daun atau bunga mungkin mengalami kerontokan.

Namun, setelah tanaman menyesuaikan diri, ruas daun dapat kembali terlihat lebih kokoh dan pertumbuhan baru mulai muncul.

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6. Atur penyiraman agar akar tidak membusuk

Setelah melewati masa adaptasi, penyiraman perlu dilakukan secara teratur sesuai kondisi tanah.

Kaktus Natal menyukai kelembapan, tetapi tidak cocok dengan tanah yang terus-menerus basah ataupun terlalu lama dibiarkan kering.

Siram secara perlahan dan merata hingga air mencapai seluruh bagian media tanam. Pastikan kelebihan air dapat keluar melalui lubang drainase di dasar pot.

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Jangan membiarkan pot terendam air yang menggenang karena kondisi tersebut dapat mengurangi pasokan udara bagi akar.

Gunakan air bersuhu ruang. Jika air keran di rumah memiliki kandungan mineral tinggi, air yang telah disaring atau air suling dapat menjadi alternatif.

7. Berikan pupuk dengan dosis ringan

Pemberian nutrisi dapat membantu kaktus Natal muda membangun pertumbuhan yang sehat.

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Gunakan pupuk larut air dengan kandungan nutrisi seimbang, tetapi encerkan hingga seperempat dari dosis yang dianjurkan.

Pemupukan dapat dilakukan setiap 4–8 minggu selama masa pertumbuhan. Namun, hindari pemberian pupuk pada musim dingin.

Jangan memberikan pupuk secara berlebihan karena akar tanaman muda masih sensitif dan berisiko mengalami kerusakan.

Menjelang akhir musim panas, pupuk dengan kandungan fosfor lebih tinggi dapat digunakan untuk membantu merangsang pembentukan kuncup bunga.

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8. Jaga kelembapan udara di sekitar tanaman

Kaktus Natal berasal dari lingkungan hutan yang memiliki kelembapan udara cukup tinggi.

Namun, tanaman yang baru melewati perjalanan panjang, terutama jika dibeli secara online, membutuhkan penyesuaian sebelum ditempatkan pada lingkungan yang lebih lembap.

Selama satu hingga dua minggu pertama, hindari peningkatan kelembapan secara berlebihan. Setelah tanaman beradaptasi, kelembapan udara sekitar 40–60 persen dapat membantu menjaga ruas daunnya tetap sehat.

Jika udara di dalam rumah terasa kering, letakkan nampan dangkal berisi kerikil dan air di dekat pot.

Air yang menguap dari nampan dapat membantu menciptakan area dengan kelembapan lebih tinggi di sekitar tanaman. (*)