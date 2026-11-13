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Ragam

Tak Hanya Merah, Christmas Cactus Punya Enam Warna Bunga Menarik

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Penulis: Chairunnisya
Kaktus Natal memiliki enam variasi warna bunga, mulai merah, putih, merah muda, ungu, oranye hingga kombinasi dua warna. (BALCONY GARDEN WEB)
Kaktus Natal memiliki enam variasi warna bunga, mulai merah, putih, merah muda, ungu, oranye hingga kombinasi dua warna. (BALCONY GARDEN WEB)

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PONTIANAK POST - Tanaman hias berbunga bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan suasana lebih segar dan berwarna di dalam rumah.

Salah satu tanaman yang menarik perhatian adalah kaktus Natal atau Christmas cactus. Tanaman ini dikenal memiliki bunga yang indah dan dapat ditemukan dalam berbagai pilihan warna.

Tidak hanya merah yang identik dengan suasana Natal, kaktus ini juga memiliki bunga berwarna putih, merah muda, ungu, oranye, hingga kombinasi dua warna.

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Keberagaman tersebut membuat kaktus Natal menarik untuk dikoleksi maupun dijadikan elemen dekorasi ruangan. Setiap warna memiliki karakter visual tersendiri yang bisa disesuaikan dengan suasana rumah.

Terdapat enam warna bunga kaktus Natal yang menarik untuk dikenali.

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1. Merah, warna klasik yang identik dengan Natal

Merah menjadi salah satu warna paling ikonik pada bunga kaktus Natal. Warna ini memberikan kesan meriah dan sering dikaitkan dengan suasana perayaan akhir tahun.

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Salah satu varietas yang memiliki bunga merah adalah 'Red Aspen'. Tanaman ini menghasilkan kelopak berwarna merah dengan bentuk bergelombang.

Warna merahnya terlihat kontras ketika dipadukan dengan bagian daun yang hijau. Pilihan ini cocok bagi pencinta tanaman hias yang ingin menghadirkan tampilan bunga lebih mencolok.

2. Putih, memberikan kesan lembut dan minimalis

Bagi yang menyukai tampilan sederhana, kaktus Natal berbunga putih bisa menjadi pilihan.

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Varietas 'White Christmas' dikenal memiliki bunga dengan kelopak putih bersih. Warna tersebut memberikan kesan lembut ketika ditempatkan di dalam ruangan.

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Editor : Chairunnisya
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