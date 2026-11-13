Jangan Abaikan! Ini 7 Kesalahan Merawat Christmas Cactus yang Menghambat Pertumbuhan

PONTIANAK POST - Kaktus Natal menjadi salah satu tanaman hias yang menarik untuk mempercantik ruangan.

Tanaman dengan daun menjuntai dan bunga berwarna cerah ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama ketika memasuki musim berbunga.

Namun, tidak semua kaktus Natal tumbuh dengan baik. Ada kalanya tanaman ini menunjukkan pertumbuhan yang lambat, bahkan terlihat tidak mengalami perubahan dalam waktu cukup lama.

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Kondisi tersebut bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pencahayaan, penyiraman, ukuran pot, hingga kelembapan udara.

Karena itu, memahami kebutuhan dasarnya menjadi langkah penting agar kaktus Natal tetap sehat dan tumbuh optimal.

Advertisement Dikutip dari Balcony Garden Web, terdapat tujuh penyebab yang dapat membuat pertumbuhan kaktus Natal terhambat.

1. Kekurangan Cahaya Matahari

Salah satu penyebab kaktus Natal tumbuh lambat adalah kurang mendapatkan cahaya yang cukup.

Meski termasuk keluarga kaktus, tanaman bernama ilmiah Schlumbergera ini berbeda dari kaktus gurun.

Tanaman yang berasal dari hutan hujan Brasil tersebut lebih menyukai lingkungan lembap dengan paparan sinar matahari tidak langsung.

Paparan sinar matahari langsung yang terlalu kuat dapat membuat daunnya terbakar dan menyebabkan tanaman mengalami stres.