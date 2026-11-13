Christmas Cactus Bisa Hidup Puluhan Tahun, Ini 10 Fakta Menarik Lainnya

PONTIANAK POST - Kaktus Natal menjadi salah satu tanaman hias yang menarik untuk dikoleksi karena memiliki bunga berwarna cerah dan bentuk daun yang khas.

Namun, di balik tampilannya, tanaman ini menyimpan sejumlah fakta yang mungkin belum diketahui banyak pemiliknya.

Salah satunya, kaktus Natal ternyata bukan kaktus sejati seperti yang selama ini dibayangkan.

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Tanaman ini justru termasuk kelompok tumbuhan epifit yang secara alami tumbuh menempel pada pohon di hutan Amerika Selatan.

Selain itu, kaktus Natal juga memiliki kemampuan unik, mulai dari berubah warna ketika terkena sinar matahari berlebihan hingga menghasilkan bunga dengan dua warna berbeda.

Advertisement Mengutip Balcony Garden Web, ada 10 hal menarik yang perlu diketahui setiap pemilik kaktus Natal agar lebih memahami karakteristik tanaman tersebut.

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1. Sebenarnya bukan kaktus sejati

Meski namanya mengandung kata kaktus, tanaman ini sebenarnya bukan kaktus dalam pengertian umum.

Ketika pertama kali ditemukan, kaktus Natal sempat diklasifikasikan sebagai kaktus karena memiliki kemiripan bentuk, terutama pada bagian tepi ruas batangnya yang bergerigi.

Namun, tanaman ini kemudian diketahui termasuk tumbuhan epifit yang secara alami tumbuh pada pohon di kawasan hutan Amerika Selatan.

Kaktus Natal termasuk dalam genus Schlumbergera. Nama tersebut diambil dari Frederic Schlumberger, seorang ahli hortikultura asal Prancis pada abad ke-19 yang memiliki koleksi kaktus di dekat Rouen, Prancis.