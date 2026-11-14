Dokter Andriani Ingatkan Bahaya Kalap Makan dan Pentingnya Pola Hidup Sehat

PONTIANAK POST- Momen Lebaran identik dengan beragam hidangan lezat yang tersaji di meja makan. Mulai dari rendang, opor ayam, kue nastar, kastengel, kue lapis, hingga aneka minuman manis dan bersoda. Namun, di balik kemeriahan perayaan tersebut, masyarakat perlu memperhatikan asupan makanan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan.

Dokter Andriani M.Biomed mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan mengonsumsi makanan setelah Ramadan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam, Bukan NAME, podcast jurnalistik Pontianak Post bersama Idil Aksa Akbari yang membahas tips menjaga kesehatan pasca Lebaran.

Menurutnya, perubahan pola hidup setelah Ramadan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Selama sebulan berpuasa, masyarakat terbiasa dengan jadwal makan dan istirahat yang lebih teratur. Namun, setelah Lebaran, sebagian orang justru cenderung makan berlebihan sebagai bentuk pelampiasan setelah sebulan membatasi asupan makanan.

Advertisement Baca Juga: Jalani Cuci Darah Dua Kali Sepekan, Winarto Rasakan Manfaat JKN

“Biasanya ketika Ramadan selesai, ada pasien yang justru makan banyak-banyak. Apa yang tidak bisa dimakan selama Ramadan, begitu Ramadan selesai langsung dikonsumsi. Istilahnya seperti balas dendam,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman praktiknya, kebiasaan makan berlebihan tersebut umumnya berlangsung sekitar dua minggu hingga satu bulan sebelum kembali ke pola normal. Meski demikian, periode tersebut merupakan pengamatan empiris dari pengalamannya menangani pasien, bukan hasil penelitian khusus.

Advertisement Menurut Dokter Andriani, terdapat tiga hal mendasar yang mengalami perubahan selama Ramadan dan setelahnya, yakni pola makan, waktu istirahat, dan aktivitas fisik. Ketiganya perlu kembali disesuaikan agar tubuh dapat beradaptasi dengan rutinitas sehari-hari.

Waspadai Lonjakan Gula Darah dan Kolesterol

Salah satu hal yang paling perlu diwaspadai selama Lebaran adalah tingginya konsumsi makanan manis dan berlemak. Ia mengatakan, kondisi tersebut juga dipengaruhi kultur masyarakat di setiap daerah. Di Pontianak, misalnya, perayaan Lebaran biasanya diramaikan dengan berbagai jenis kue kering dan kue basah yang tersaji di setiap rumah.

Berbagai jenis kue Lebaran, seperti nastar, kastengel, lidah kucing, dan kue lapis, memiliki kandungan kalori yang perlu diperhatikan. Belum lagi minuman kemasan dan minuman bersoda yang mengandung gula dalam jumlah besar.

Sebagai gambaran, satu potong kue lapis dapat mengandung sekitar 200 hingga 300 kalori. Sementara itu, kue nastar juga termasuk salah satu kue Lebaran dengan kandungan kalori yang cukup tinggi.

“Kalau tidak dibatasi, konsumsi makanan tersebut bisa menyebabkan hiperglikemia atau kenaikan kadar gula darah. Terutama bagi pasien yang sudah memiliki diabetes atau pradiabetes,” jelasnya.