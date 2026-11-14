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Ragam

Tips Memilih Tanaman Artifisial agar Dekorasi Rumah Terlihat Lebih Natural

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Penulis: Chairunnisya
Ilustrasi tanaman artifisial (AI)
Ilustrasi tanaman artifisial (AI)

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PONTIANAK POST - Tanaman artifisial bisa menjadi alternatif dekorasi rumah bagi yang ingin menghadirkan nuansa tanaman tanpa repot mengurus penyiraman dan kebutuhan cahaya.

Namun, tidak semua bunga atau tanaman tiruan bisa menghasilkan tampilan yang natural.

Pemilihan material, warna, dan bentuk menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika kurang tepat, tanaman artifisial justru terlihat terlalu mencolok dan membuat dekorasi ruangan terasa kurang alami.

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Room decor and plants enthusiast Adila Tasya Rahmawati mengatakan, salah satu kelebihan bunga artifisial adalah keleluasaan dalam menata dan memadukannya dengan dekorasi lain.

’’Bunga artifisial itu menarik karena praktis dan bisa mempercantik ruangan tanpa khawatir layu. Kita juga bisa lebih bebas menata dan memadukannya dengan dekorasi lain sesuai konsep ruangan,’’ ungkapnya, dikutip dari Jawapos.

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Perhatikan Warna dan Tekstur

Warna menjadi salah satu aspek penting saat memilih tanaman artifisial.

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Bunga dengan warna terlalu mencolok bisa membuat tampilannya terlihat kurang natural, terutama jika dipadukan dengan material yang terlalu mengilap.

Karena itu, perhatikan kesesuaian warna bunga dengan konsep interior. Detail tekstur daun dan kelopak juga perlu dicermati agar tanaman tiruan tidak terlihat terlalu berbeda dari tanaman asli.

Pilih Rangkaian yang Tidak Terlalu Ramai

Jumlah bunga dalam satu rangkaian turut memengaruhi tampilan dekorasi. Rangkaian yang terlalu penuh belum tentu membuat ruangan terlihat lebih menarik.

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Tasya menyarankan agar dekorasi dibuat sederhana sehingga tampilannya tetap nyaman dipandang.

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Editor : Chairunnisya
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