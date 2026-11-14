Inspirasi Menata Tanaman Artifisial di Ruang Tamu hingga Kamar Mandi

PONTIANAK POST - Tanaman artifisial bisa ditempatkan di berbagai sudut rumah untuk menghadirkan sentuhan dekoratif.

Mulai dari ruang tamu hingga kamar mandi, pilihan bentuk dan ukuran tanaman dapat disesuaikan dengan fungsi serta konsep masing-masing ruangan.

Keunggulan tanaman artifisial terletak pada perawatannya yang relatif minim. Penghuni rumah juga lebih leluasa memilih jenis dan warna tanaman tanpa terlalu memikirkan kebutuhan cahaya.

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Room decor and plants enthusiast Adila Tasya Rahmawati menyebut, penempatan tanaman artifisial sebaiknya mempertimbangkan ukuran dan karakter ruangan.

’’Tinggal disesuaikan saja dengan ukuran dan konsep ruangannya,’’ sambungnya, dikutip dari Jawapos.

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Ruang tamu bisa menjadi tempat untuk menghadirkan rangkaian bunga artifisial yang cukup menonjol. Dekorasi ini dapat menjadi pemanis sekaligus memberikan sentuhan visual pada ruangan.

Bentuk dan ukurannya perlu disesuaikan dengan luas ruang serta dekorasi yang sudah ada. Dengan begitu, rangkaian bunga tidak terlihat terlalu ramai atau mengganggu komposisi interior.

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Kamar Tidur dengan Warna Lembut

Berbeda dengan ruang tamu, kamar tidur lebih cocok menggunakan bunga berwarna lembut dengan bentuk sederhana.

Pilihan tersebut membantu menjaga suasana ruangan tetap nyaman. Tanaman artifisial juga dapat ditempatkan sebagai aksen dekoratif tanpa membuat tampilan kamar terasa penuh.

Meja Makan dengan Rangkaian Pendek

Untuk meja makan, ukuran rangkaian perlu menjadi perhatian. Tasya menyarankan penggunaan bunga artifisial yang tidak terlalu tinggi agar tidak menghalangi pandangan ketika penghuni rumah sedang makan.