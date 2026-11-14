Cara Merawat Tanaman Artifisial agar Tetap Bersih dan Warnanya Tidak Cepat Pudar

PONTIANAK POST - Tanaman artifisial memang tidak membutuhkan penyiraman atau perhatian terhadap intensitas cahaya seperti tanaman hidup.

Namun, bukan berarti dekorasi ini bisa dibiarkan begitu saja tanpa perawatan.

Debu yang menempel dapat membuat warna dan detail tanaman terlihat kusam. Selain itu, paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama berisiko membuat warnanya lebih cepat pudar.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, room decor and plants enthusiast Adila Tasya Rahmawati mengatakan, perawatan tanaman artifisial relatif sederhana.

Baca Juga: Inspirasi Menata Tanaman Artifisial di Ruang Tamu hingga Kamar Mandi

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga tampilannya tetap menarik.

Advertisement Bersihkan Debu secara Berkala

Debu yang menempel pada daun, kelopak, dan bagian rangkaian dapat dibersihkan menggunakan kemoceng. \

Untuk bagian yang lebih kecil atau sulit dijangkau, kuas kecil bisa membantu membersihkan permukaannya.

Kain lembut juga dapat digunakan agar material tanaman tidak mudah rusak. Pembersihan secara berkala membantu menjaga tampilan tanaman artifisial tetap rapi.

Gunakan Kain Lembap untuk Kotoran Membandel

Jika terdapat kotoran yang sulit dibersihkan dengan kemoceng atau kuas, kain yang sedikit lembap dapat digunakan.

Namun, cara ini perlu disesuaikan dengan material tanaman artifisial. Tidak semua bahan cocok dibersihkan menggunakan kain basah, sehingga perlu memperhatikan karakter materialnya.