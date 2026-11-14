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Ragam

Cara Mencangkok Coccoloba Rugosa, Gunakan Cocopeat dan Jaga Kelembapan

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Penulis: Chairunnisya
Coccoloba Rugosa (PINTEREST)
Coccoloba Rugosa (PINTEREST)

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PONTIANAK POST - Memperbanyak tanaman hias tidak selalu harus dimulai dari biji. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui pencangkokan batang, seperti pada Coccoloba rugosa.

Tanaman berdaun bulat dan tebal ini dapat diperbanyak dengan teknik tersebut menggunakan media cocopeat.

Dilansir dari Jawapos, kreator kebun @junglebalcony, Dicky Dwi Yulio, memilih metode cangkok karena dinilai relatif aman.

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Tingkat keberhasilannya bisa mencapai 80–90 persen, meskipun tetap bergantung pada kondisi tanaman dan proses perawatan.

Pilih Batang yang Sudah Cukup Tua

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Langkah awal pencangkokan adalah memilih batang Coccoloba rugosa yang sudah cukup tua.

Setelah menentukan bagian yang akan dicangkok, kulit batang disayat dan dikupas sepanjang sekitar 5–7 sentimeter.

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Bagian kambium kemudian dikerik hingga bersih. Setelah itu, dibuat beberapa sayatan kecil secara vertikal pada kulit batang di atas area yang sudah dikupas.

Dicky mengoleskan bawang merah pada bagian batang yang telah disayat sebagai upaya membantu merangsang pembentukan akar.

Gunakan Cocopeat sebagai Media Cangkok

Media yang dipilih Dicky adalah cocopeat karena mampu mempertahankan kelembapan. Sebelum digunakan, cocopeat dibasahi secukupnya.

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Media tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik kiloan yang telah dibelah pada bagian tengah.

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Editor : Chairunnisya
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