Mengenal Coccoloba Rugosa, Tanaman Hias dengan Daun Besar dan Kokoh

PONTIANAK POST - Bentuk daun yang besar, bulat, dan tebal membuat Coccoloba rugosa memiliki penampilan berbeda dari banyak tanaman hias lainnya.

Teksturnya yang kokoh juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penghobi tanaman.

Kreator kebun @junglebalcony, Dicky Dwi Yulio, mengaku tertarik memperbanyak tanaman ini karena karakter daunnya. Selain bentuknya yang unik, daun Coccoloba rugosa juga tidak mudah sobek.

Advertisement ’’Teksturnya juga tidak mudah sobek. Karakter daun seperti ini yang membuat Coccoloba rugosa memiliki nilai estetika tersendiri dibandingkan tanaman hias lainnya,’’ ungkapnya, dikutip dari Jawapos.

Pertumbuhan Batang Cenderung Menjulang

Advertisement Selain bentuk daun, pola pertumbuhan batang menjadi karakter lain yang menarik untuk diamati.

Coccoloba rugosa cenderung tumbuh menjulang ke atas, bukan melebar dengan banyak cabang ke samping.

Penampilannya lebih menyerupai pohon yang tumbuh tegak dengan percabangan relatif sedikit. Karakter tersebut membuat bentuk tanaman dapat terlihat cukup ramping ketika tumbuh ke atas.

Bagi penghobi yang ingin mendapatkan tampilan lebih melebar, pemangkasan atau pruning bisa menjadi salah satu pilihan.

Pemangkasan untuk Membentuk Cabang

Menurut Dicky, pemangkasan dapat dilakukan sebagai upaya membentuk cabang agar tanaman tidak hanya tumbuh menjulang.

Namun, proses pembentukan perlu disesuaikan dengan kondisi tanaman dan arah pertumbuhan tunas yang muncul. Dengan demikian, hasil pemangkasan tidak bisa disamaratakan untuk setiap tanaman.